אחרי סערת ההאזנות שפורסמה אמש, היום הגיעו למפקדת ה-CMCC בקריית גת השגריר דנון ועמיתו האמריקני מייק וולץ, שם קיבלו עדכון מבצעי על תמונת המצב בדרום ועל המוכנות למהלכים בהמשך מפי מפקד פיקוד המרכז של צבא היבשה האמריקאי, לוטננט-ג'נרל פטריק פרנק, ומפקד מפקדת התיאום לרצועת עזה, האלוף יקי דולף | כך זה נראה בתמונות (חדשות)
ישראל עקבה אחרי הכוחות האמריקניים במפקדה בקריית גת, וביצעה הקלטות של פגישות ושיחות בבסיס האמריקני | איסוף המודיעין במרכז התיאום האמריקני הניע את מפקד הבסיס האמריקאי, לזמן את עמיתו הישראלי לפגישה כדי לומר לו כי הדבר חייב להיפסק | צה"ל סירב להגיב לדרישתו של פרנק להפסיק את ההקלטות - וציין כי השיחות בתוך הבסיס "אינן מסווגות" (מדיני)
מרכז התיאום, שבו מיוצגות 20 מדינות, כולל מצרים ואיחוד האמירויות, יוכפף למועצת השלום שתחת הנשיא טראמפ. הדיפלומטים מדווחים: עבודת התכנון לבניית שכונות זמניות בעזה מתקדמת במהירות, ושאלות משפטיות קשות עולות סביב הפקעת הקרקעות (מדיני)
מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס במסיבת עיתונאים בביקור בבסיס של צבא ארה"ב בקריית גת להקמת כוח השלום לרצועת עזה ואמר כי היא "כוללת יותר מ-24 מדינות כולל מוסלמיות שהתחייבו שעזה לא תישלט על-ידי חמאס" | לדבריו, יהיו שמונה עד עשר קבוצות שייקחו חלק, אבל לא אונר"א (מדיני)
שני בני אדם - גבר ואישה - נמצאו היום (שלישי) ללא רוח חיים בדירותיהם בדרום הארץ, במצב ריקבון מתקדם | ההערכה היא כי נפטרו לפני מספר ימים מבלי שאיש הבחין בכך | מדובר במקרים ה־35 וה־36 מתחילת החודש, לפי זק"א, שקוראים לציבור לגלות ערנות ולשמור על קשר עם שכנים ובני משפחה (בארץ)