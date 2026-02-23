כוחות ההצלה ביצעו החייאה על שתי נשים, בשנות ה-50 לחייהן, שאיבדו את ההכרה בבית הזיקוק באזור התעשייה באשדוד | לאחר מאמצים ממושכים הם נאלצו לקבוע את מותן של השתיים במקום; "הן היו מחוסרות הכרה ללא דופק ונשימה" | לפני 13 שנים נהרגו באותו מפעל משה טל ומיכאל בליאכוב ז"ל (חדשות בארץ)
ילד בן 7 נהרג בתאונת דרכים עצמית של באגי ביישוב רכסים | בוחני תאונות הדרכים של מרחב אשר פתחו בחקירה ראשונית, שממנה עלה כי במהלך נסיעה, ככל הנראה, עף הילד מהדלת בסיבוב | כוחות הרפואה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים רמב"ם בחיפה כשמצבו אנוש, ושם נקבע מותו (בארץ)
בתוך כשעה, כונני איחוד הצלה ביצעו ארבעה החייאות על תינוקות ברחבי הארץ; בירושלים, בצפת ובמושב מגשימים | בזירה הקשה בירושלים נקבע מותם של שני פעוטות, עוד עוד 53 פונו לבתי החולים כשהם עם בעיות נשימה - אחרי שככל הנראה חומר כימי נפלט מאמצעי חימום | בזירת הנוספות פונו התינוקות במצב אנוש (בארץ)
ילדה חרדית מחסידות ויז'ניץ ממודיעין עילית נפטרה בבית החולים מסיבוכי שפעת. הילדה, על פי משרד הבריאות, סבלה ממחלת חום וכאב גרון והגיעה במצב החייאה לבית החולים - שם למרבה היגון והצער היא נפטרה | אביה קם יממה לפני הטרגדיה מהשבעה על אביו (חדשות בארץ)
כונני ארגון הצלה הוזעקו לבני ברק בעקבות דיווח על גבר שהתמוטט ברחוב | הכוננים ביצעו פעולות החייאה מתקדמות בגבר בן 55, והוא פונה תוך כדי המשך פעולות החייאה לבית החולים איכילוב בתל אביב | הציבור נקרא להעתיר בתפילה לרפואת 'משה בן דינה' לרפואה שלמה (בארץ)