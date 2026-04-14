פעוט כבן שנה איבד הכרה אצל המטפלת בעיר החרדית; מצבו קשה

דרמה במודיעין עילית: פעוט כבן שנה איבד מוקדם יותר היום (שלישי) את הכרתו בפתאומיות תוך כדי שהותו אצל המטפלת. צוותי החירום של איחוד הצלה הוזעקו למקום וביצעו פעולות החייאה שהצילו את חייו של הפעוט.

על פי הדיווח שהתקבל ממרכז החירום, הפעוט איבד את הכרתו באופן פתאומי במהלך שהותו בבית המטפלת.

משה פרידמן ושמואל פוגל, חובשי איחוד הצלה שהגיעו ראשונים לזירה, מסרו כי מצבו של הפעוט היה קשה ביותר עם הגעתם.

"ביצענו בו פעולות החייאה ולאחר שלמרבה הנס לבו שב לפעום הוא פונה בניידת טיפול נמרץ לבית חולים במצב קשה", סיפרו החובשים על הרגעים המתוחים.

הפעוט פונה להמשך טיפול רפואי בבית החולים כשמצבו מוגדר קשה. גורמי הרפואה ממשיכים לעקוב אחר מצבו ולהעניק לו את הטיפול הנדרש.

מקרה זה מצטרף לשורה של אירועים דומים שהתרחשו בחודשים האחרונים בערים החרדיות, ומדגיש את החשיבות הקריטית של מוכנות רפואית ותגובה מהירה של צוותי החירום במצבי חירום מסוג זה.