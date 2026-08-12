ליקוי חמה מלא באירופה • המשמעות ההלכתית

תופעה שמימית נדירה התרחשה היום (יום ד') מעל שמי אירופה, כאשר מיליוני אנשים בספרד ובאיסלנד זכו לצפות בליקוי חמה מלא - בפעם הראשונה מאז שנת תשנ"ט (1999). הירח עבר במדויק בין כדור הארץ לשמש וכיסה אותה באופן מוחלט למשך זמן מוגבל, עד שהיום הפך לחשוך כמעט כחשכת הלילה.

רשויות ספרד התכוננו לקראת הגעתם של כשישה מיליון מבקרים, רובם לאזורים כפריים בצפון המדינה ולאיים הבלאריים, שם ניתן היה לצפות בליקוי בתנאים האופטימליים ביותר. כוחות משטרה רבים נפרסו במקום, בין השאר בשל חשש לעומסי תנועה כבדים ולסכנת שריפות על רקע גל החום השורר במדינה.

גם איסלנד משכה אליה חובבי אסטרונומיה ותיירים מרחבי העולם. המוני אנשים התכנסו ברחבי המדינה לקראת הרגע המיוחד שבו הירח כיסה את השמש כליל. בבירה רייקיאוויק נרשמה התרגשות רבה, כאשר משקפי הגנה מיוחדים לצפייה בליקוי אף אזלו ממספר נקודות מכירה.

מהי תופעת ליקוי החמה?

ליקוי חמה מתרחש כשהירח חולף בין כדור הארץ לשמש ומסתיר את אורה - באופן חלקי או מלא. כאשר הירח מכסה רק חלק מהשמש מדובר בליקוי חלקי, ואילו כשהוא מכסה את השמש כולה מדובר בליקוי מלא.

בעת ליקוי מלא, הירח מסתיר את פני השמש לזמן קצר, ורק השכבה החיצונית הדקה של האטמוספרה השמשית, הנקראת "עטרה", נראית מסביבו. במקביל, האזור הנמצא מתחת לצל הירח עשוי להפוך תוך דקות ספורות מאור יום מלא לחשכה.

הסיבה שליקוי חמה מלא הוא אירוע נדיר כל כך במקום נתון היא שהצל המלא של הירח מכסה רצועה צרה יחסית על פני כדור הארץ. לפיכך, אנשים הנמצאים במרחק קטן יחסית עשויים לראות רק ליקוי חלקי, בעוד שבאותו זמן ממש אנשים הנמצאים בתוך "מסלול הליקוי" חווים חשכה כמעט מוחלטת.

הליקוי שהתרחש היום עבר במסלול שכלל את גרינלנד, איסלנד וצפון ספרד. באזורים מסוימים בספרד נמשך שלב החשכה המלאה פחות משתי דקות וחצי בלבד.

ההיבט ההלכתי של ליקוי החמה

בניגוד לתופעות טבע אחרות, חכמינו זיכרונם לברכה לא תיקנו ברכה מיוחדת על ראיית ליקוי חמה. הטעם שאין מברכים על ליקוי חמה הוא משום שליקוי המאורות נחשב לתופעה בעלת משמעות שלילית. כפי שנאמר בגמרא: "בזמן שהחמה לוקה - סימן רע לכל העולם כולו".