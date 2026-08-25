משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה פרסמו הזהרה לתושבי מרכז הארץ, לאחר שאותרו יתושות הנושאות את נגיף קדחת מערב הנילוס באזורים מיושבים. המדובר ביתושות שנלכדו בפתח תקווה, כפר קאסם, כפר ברא, נמל התעופה בן גוריון ובמועצות האזוריות ברנר והערבה התיכונה – אזורים שבהם מתגוררים כ-320 אלף תושבים.

מאז תחילת עונת הפעילות של הנגיף השנה, אובחנו בארץ 17 חולים. אחד מהם, גבר כבן 70 שחלה באמצע חודש תמוז, נפטר מסיבוכי המחלה. חולה נוסף עדיין מאושפז בבית חולים.

ד"ר שי רייכר, מנהל אגף מזיקים והדברה במשרד להגנת הסביבה, הזהיר כי הממצאים "מעידים על עלייה בסיכון של בני אדם להיחשף לנגיף עקב עקיצה של יתושה הנושאת אותו". המשרד הנחה את הרשויות המקומיות להרחיב את מערך הניטור וההדברה, במיוחד באזורים שבהם נמצאו יתושות נגועות.

פרופ' סיגל סדצקי, ראש חטיבת בריאות הציבור במשרד הבריאות, הדגישה כי הסיכון לתחלואה משמעותית גבוה יותר אצל בני 60 ומעלה. "חשוב במיוחד שאוכלוסייה זו תקפיד על אמצעי מניעה", מסרה.

המחלה מועברת באמצעות עקיצת יתושה מסוג Culex שניזונה קודם לכן מעוף נגוע. כ-80% מהנדבקים אינם מפתחים תסמינים כלל. כ-20% סובלים מחום, פריחה, כאבי שרירים ועייפות. פחות מאחוז אחד מפתחים סיבוכים נוירולוגיים חמורים – דלקת מוח או דלקת קרום המוח – שעלולים להיות מסוכנים במיוחד לקשישים ולסובלים ממחלות רקע.