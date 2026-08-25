משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה פרסמו הזהרה לתושבי מרכז הארץ, לאחר שאותרו יתושות הנושאות את נגיף קדחת מערב הנילוס באזורים מיושבים. המדובר ביתושות שנלכדו בפתח תקווה, כפר קאסם, כפר ברא, נמל התעופה בן גוריון ובמועצות האזוריות ברנר והערבה התיכונה – אזורים שבהם מתגוררים כ-320 אלף תושבים.
מאז תחילת עונת הפעילות של הנגיף השנה, אובחנו בארץ 17 חולים. אחד מהם, גבר כבן 70 שחלה באמצע חודש תמוז, נפטר מסיבוכי המחלה. חולה נוסף עדיין מאושפז בבית חולים.
ד"ר שי רייכר, מנהל אגף מזיקים והדברה במשרד להגנת הסביבה, הזהיר כי הממצאים "מעידים על עלייה בסיכון של בני אדם להיחשף לנגיף עקב עקיצה של יתושה הנושאת אותו". המשרד הנחה את הרשויות המקומיות להרחיב את מערך הניטור וההדברה, במיוחד באזורים שבהם נמצאו יתושות נגועות.
פרופ' סיגל סדצקי, ראש חטיבת בריאות הציבור במשרד הבריאות, הדגישה כי הסיכון לתחלואה משמעותית גבוה יותר אצל בני 60 ומעלה. "חשוב במיוחד שאוכלוסייה זו תקפיד על אמצעי מניעה", מסרה.
המחלה מועברת באמצעות עקיצת יתושה מסוג Culex שניזונה קודם לכן מעוף נגוע. כ-80% מהנדבקים אינם מפתחים תסמינים כלל. כ-20% סובלים מחום, פריחה, כאבי שרירים ועייפות. פחות מאחוז אחד מפתחים סיבוכים נוירולוגיים חמורים – דלקת מוח או דלקת קרום המוח – שעלולים להיות מסוכנים במיוחד לקשישים ולסובלים ממחלות רקע.
במשרד הבריאות הדגישו כי ברוב המקרים המחלה קלה, אך במקרים חריגים היא עלולה לגרום לסיבוכים חמורים. חשוב לציין שהנגיף אינו עובר מאדם לאדם, והמחלה אינה עוברת בחזרה מהאדם ליתוש.
המספרים הנוכחיים נמוכים משמעותית בהשוואה לקיץ תשפ"ד, שבו חוותה ישראל את ההתפרצות החמורה ביותר בשני העשורים האחרונים. אז אובחנו יותר מ-930 מקרים מאומתים ו-73 מקרי פטירה. רוב הנפגעים היו בני 60 ומעלה ממרכז הארץ, והמחלה החלה מוקדם מהרגיל – ככל הנראה בגלל אביב וקיץ חמים ולחים במיוחד.
משרדי הבריאות והסביבה ממליצים לציבור על מספר צעדים להקטנת הסיכון: לייבש כל מקור מים עומד – גם שלולית קטנה בעציץ או דלי בחצר; להשתמש בתכשיר דוחה יתושים מאושר; להתקין רשתות על חלונות; ללבוש בגדים ארוכים ובהירים בשעות הדמדומים; ולהפעיל מאווררים במקום השהייה – היתושים אינם אוהבים רוח.
הרשויות המקומיות הונחו להרחיב את פעולות הניטור וההדברה. הציבור מתבקש לדווח על מפגעים ומקורות מים עומדים לרשויות המקומיות. כפי שציינו במשרדים: "ידע והתנהלות נכונה יעילים יותר מפאניקה".
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