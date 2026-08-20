אסון כפול התרחש אתמול (יום ה') בבית החולים סורוקה בבאר שבע, כאשר אישה בת ארבעים מהדרום נפטרה יחד עם עוברה בעקבות סיבוך רפואי חריג. האישה, אם לשישה ילדים שהייתה בהריונה השביעי, הגיעה לבית החולים כשהיא בשבוע ה-34 להריונה, לאחר שסבלה מכאבי בטן.

על פי הדיווח שמסר בית החולים, חל הידרדרות מהירה במצבה הרפואי של האישה, והיא הועברה בדחיפות לחדר ניתוח. בניתוח החירום שבוצע, חולץ העובר כשהוא ללא סימני חיים. האישה עצמה הועברה למחלקה לטיפול נמרץ במצב אנוש, ולמרות מאמצי הצוותים הרפואיים להצילה, נפטרה למחרת היום.

בית החולים סורוקה דיווח על המקרה למשרד הבריאות, והמקרה נבדק כעת בצורה מעמיקה. גורמים רפואיים מסרו כי מדובר בסיבוך נדיר שהתפתח במהלך ההריון, אולם לא נמסרו פרטים נוספים לגבי אופי הסיבוך הרפואי.

האירוע הטרגי מצטרף למקרים נוספים שאירעו בשנה האחרונה. בחודש ניסן האחרון הודיע משרד הבריאות על הקמת ועדת בדיקה לבחינת נסיבות פטירתה של רעות כהן ע"ה, יולדת שנפטרה באופן פתאומי יחד עם שתי התאומות שלה כשהייתה בשבוע ה-28 להריונה.

כהן הובהלה לבית החולים מאיר בכפר סבא במצב קשה ביותר לאחר שהתמוטטה בביתה. הצוותים הרפואיים ביצעו ניתוח קיסרי דחוף ופעולות החייאה מתקדמות באם ובתינוקות, אך למרות המאמצים נקבע מותן של האם ושני התינוקות. בבדיקה ראשונית התברר כי יממה בלבד לפני התמוטטותה, שוחררה כהן מאשפוז באותו בית חולים. משרד הבריאות הקים ועדת בדיקה לאחר קבלת החומרים הרפואיים מבתי החולים.