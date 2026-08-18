עדכון מעודד התקבל היום (יום שלישי) מהמרכז הרפואי הדסה עין כרם בנוגע למצבו של הילד בן הארבע שנפצע קשה באירוע הדקירה הטראגי שאירע אתמול בבית שמש.

הילד עבר ניתוח במהלך שעות הערב, ומצבו הרפואי מוגדר כעת כבינוני ויציב. פרופ' דן ארבל, מנהל המחלקה לכירורגיה של ילדים בבית החולים הדסה, שניהל את הניתוח יחד עם צוות רפואי מורחב, מסר כי הילד מתאושש באופן המשביע רצון את הרופאים המטפלים. משפחתו נמצאת לצידו בשעות אלו.

האירוע הקשה התרחש אתמול בשעות אחר הצהריים המאוחרות ברחוב עמק הזיתים בשכונה הוותיקה בבית שמש. שני ילדים, בני דודים בני ארבע ושבע, נפצעו באורח קשה. הילד בן השבע, הלל מרדכי דדון ז"ל, נפטר לבורא עולם מפצעיו בבית החולים הדסה עין כרם.

על פי הדיווחים שהתפרסמו, אב המשפחה שב לביתו ומצא את שני הילדים פצועים בסמוך לבריכה מתנפחת שהייתה בחצר הבית. האם יצאה לצורך קניות לקראת חגיגת יום הולדת של אחד הילדים. נער בן חמש עשרה, קרוב משפחה שהיה אמור לשמור על הילדים, היה נוכח במקום בעת התקיפה.

צוותי מגן דוד אדום ואיחוד הצלה שהוזעקו למקום מצאו מצב קשה ביותר. חובש מד"א יוסף חיים ברנפלד תיאר: "הגענו לזירה מזעזעת, הייתה בחוץ המולה רבה. הובילו אותנו לשני ילדים שסבלו מפציעות קשות בגופם, בהם ילד בן 9, מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וילד בן 5 בהכרה. הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים וביצענו פעולות החייאה בבן ה-9 ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם אנוש וקשה".

חובשי איחוד הצלה יעקב יונגרייס, משה סירוקה ואליה אסולין שהגיעו ראשונים למקום מסרו: "נמסר לנו בזירה כי הם נפצעו כתוצאה מאלימות. בסיוע חובשים נוספים הענקנו בזירה טיפול רפואי ראשוני לשני נפגעים שמצבם מוגדר אנוש וקשה. ולאחר מכן הם פונו לבית חולים להמשך קבלת טיפול רפואי, צוותי יחידת חוסן של איחוד הצלה מעניקים סיוע נפש עקב אופי האירוע".

המשטרה עצרה שכן בן עשרים וחמש בחשד לביצוע המעשה. על פי החשד, מדובר באדם עם רקע נפשי שנכנס לבית, תקף את הילדים ונמלט מהמקום. החקירה נמשכת.