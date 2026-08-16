מאמצי החיפוש אחר הבחור כתריאל נחמן קינן, בן 24 מחסידות חב"ד, נמשכים זה כשבוע ימים ללא הרף. הבחור נעדר מאז יום שני האחרון בשעות אחר הצהריים, כאשר שהה באזור טבריה.

על פי הנתונים שבידי רשויות המשטרה, הבחור נצפה לאחרונה בסביבות חוף גיא שבטבריה, בסמוך לשעה 18:00, כשהוא בדרכו לכיוון העיר צפת. מאז אותה עת, לא נודע דבר על מקום הימצאו, והמשטרה מנהלת חיפושים מקיפים לאיתורו. בני משפחתו שרויים במצוקה רבה ופונים לכל מי שיש בידו מידע על הבחור.

באתר חב"ד אינפו פורסם בשעות הלילה כי כוחות מתנדבים מארגוני החילוץ השונים - ביניהם ידידים, זק"א, יכ"ל וגופים נוספים - יצאו לסריקות שטח באזור טבריה והסביבה הצפונית, בהתאם לאינדיקציות שונות שהתקבלו. נכון לשעה זו, לצערנו, טרם חלה התקדמות משמעותית במאמצי האיתור. המשפחה והמתנדבים מבקשים מהציבור הרחב להמשיך ולהפיץ את פרטי היעדרותו בכל האמצעים העומדים לרשותם - בקבוצות ובכל דרך אפשרית - כדי להגדיל את הסיכויים למצוא אותו.

לפי התיאור שפרסמה דוברות המשטרה ביום שישי, הבחור כתריאל הוא בעל קומה בינונית, גובהו כ-1.74 מטר, בעל שיער שחור וזקן, ועיניו בצבע חום. בעת היעלמותו היה לבוש בחליפה שחורה וחולצה לבנה, חבש מגבעת, ונשא עמו תרמיל גב שחור ותיק תפילין בצבע חום כהה.

משטרת ישראל פונה לכל מי שיודע פרטים על מקום הימצאו של כתריאל נחמן קינן, או כל מידע שעשוי לסייע באיתורו, ליצור קשר בדחיפות עם תחנת משטרת בית שמש בטלפון 02-9902384, או למוקד 100 של משטרת ישראל. כל פרט, אפילו הקטן ביותר, עשוי להיות בעל משמעות רבה במאמצי האיתור.