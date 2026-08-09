מסר נוקב פרסם היום (יום ראשון) הזמר החסידי אבי מנחם, מקהילת חב"ד בלוד, לאחר שנכח באחד המראות הקשים ביותר שחווה בחייו, כדבריו. ר' אבי מנחם היה נוכח במקום בו פעלו אנשי ההצלה לשם החייאת הילד בצלאל דוד גילר ז"ל בן החמש, שנותר ברכב תחת שמש לוהטת בשכונת מגוריו, ולאחר מכן נקבע מותו בבית החולים אסף הרופא.

"הלב נשבר היום בחב"ד לוד", כתב אבי מנחם בפרסום שהפיץ בקרב חברי קהילת חב"ד בעיר, כפי שדווח באתר חב"ד און ליין COL. "הייתי במקום וראיתי מקרוב את ניסיונות ההחייאה בילד הקטן שנשכח ברכב. קשה לתאר במילים את מה שראיתי. את אנשי ההצלה שנלחמו בכל הכוחות על חייו, ואת הכאב וההלם שהיו במקום".

על פי הפרטים שהתפרסמו, המשפחה חזרה לביתה ברחוב צמח צדיק בשיכון חב"ד, והילד ככל הנראה נרדם ברכב ונותר בו. כשעתיים מאוחר יותר שם האב לב שהילד עדיין נמצא ברכב, פתח את דלת הרכב ומצא אותו כשהוא מחוסר הכרה.

צוותי איחוד הצלה שהוזעקו למקום מסרו כי הילד שהה ברכב פרק זמן ממושך, והם העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בטרם פינו אותו לבית החולים במצב אנוש. רופאי בית החולים אסף הרופא נאלצו לקבוע את פטירתו.

ר' אבי מנחם, שהיה במקום בעת האירוע הטראגי, בחר שלא להיכנס לפרטים הקשים של מה שאירע בתוך הרכב. "זה מיותר וכואב מדי", הוא כותב. "אבל אני כן מרגיש חובה לומר דבר אחד לכולנו: אסור לנו להקל ראש בנושא הזה".

ר' אבי מנחם המשיך בדבריו: "ילדים הם החיים שלנו. צריך לעשות הכול כדי למנוע מקרה כזה – תזכורות בטלפון, בדיקה של הרכב בכל יציאה, אמצעי התרעה וכל דבר שיכול למנוע את האסון הבא".

לדבריו, "אין כאן מקום לשיפוט או להאשמות. יש כאן משפחה שעוברת ברגעים האלה את הכאב הנורא ביותר שאפשר לדמיין. הלב שלי איתם". הוא חותם את דבריו בתפילה: "שלא נדע עוד צער, ושנשמע רק בשורות טובות".

תופעת שכחת ילדים ברכב בימות הקיץ מהווה סכנת חיים ממשית. ברכב סגור הטמפרטורה עולה במהירות לעשרות מעלות מעבר לטמפרטורה שבחוץ. מחקרים הראו כי תוך זמן קצר הטמפרטורה יכולה להגיע ל-50, 60 ואף למעלה ממעלות צלזיוס.

משטרת ישראל פתחה בחקירת נסיבות פטירתו של הילד. גורמי ההצלה שבים וקוראים לציבור ההורים לגלות ערנות מרבית, לוודא כי הרכב ריק מכל נוסע בתום כל נסיעה, ולא להשאיר ילדים או פעוטות בכלי רכב ללא השגחה אפילו לא לרגע קצר.