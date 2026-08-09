בימי בין הזמנים האחרונים התקיים מחנה "ברכת מרדכי" של תנועת "בני תורה", בהשתתפות מאות בני ישיבות ממוסדות תורניים מובחרים ברחבי הארץ, לצד תלמידי ישיבות תיכוניות רבים. המחנה, שנוסד לפני שישים וחמש שנה על ידי ראש הישיבה הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי זצ"ל בעידודו של חמיו הגה"צ רבי מאיר חדש זצ"ל, ממשיך למלא תפקיד מרכזי בחיזוק בני הישיבות והנחלת השקפת התורה.

כבר מראשית דרכו זכה המחנה לתמיכתם ועידודם של גדולי ישראל. מרן ראש הישיבה הגאון רבי אלעזר מנחם מן שך זצ"ל תמך בו בתרומות, ומרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצ"ל היה מגיע אישית למקום, דואג לקיומו ומקרב את הבחורים שהתחזקו בדעת תורה במהלך השתתפותם. השנה נרשמה ביקוש רב במיוחד מצד בני ישיבות להשתתף במחנה.

במסגרת המחנה הוצמד לכל תלמיד ישיבה תיכונית בן ישיבה שליווה אותו לאורך כל הימים. לצד סדרי הלימוד הקבועים התקיימו מושבי שיח פתוחים בהם עסקו המשתתפים במשמעות חיי התורה, במעמדו של בן הישיבה ובבניין השקפה תורנית איתנה. השיח האישי והישיר יצר אווירה תוססת ומעמיקה, זאת לצד תכניות מגוונות נוספות.

ראש הישיבה זצ"ל הדגיש בעבר כי המחנה מועיל לא רק לתלמידי הישיבות התיכוניות, אלא דווקא בני הישיבות עצמם זוכים לרווח רוחני עצום: הצורך להסביר ולהנחיל את השקפת התורה מחדד אצלם את יסודות דרכם, והם הופכים לא רק למלמדים אלא גם למתחזקים בעצמם.

אל המחנה הגיעו גדולי התורה, ביניהם נשיא המחנה ראש הישיבה הגאון רבי בן ציון אזרחי שליט"א, הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן, ראש הישיבה הגאון רבי דוד כהן, הגאון רבי יהודה עמית, והרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד לאו. גדולי ישראל חיזקו את הבחורים בדבריהם והעמידו במרכז את גודל זכותו ואחריותו של בן התורה.

מרגעי השיא של המחנה היה הלילה האחרון, בו ישבו מאות בחורים עד השעות הקטנות של הלילה ב"משמר", עמלים על הכנת חבורות בסוגיות הש"ס במסגרת תחרות "והגית". התחרות נערכה על פי דרכו הלימודית של הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי זצ"ל, המתחילה מבסיס הסוגיה – גמרא, רש"י ותוספות – ומתפתחת עד לעומקי הרובדים הפנימיים ביותר. לצדה התקיימה גם תחרות ידיעת הלכה בהלכות ברכות.

לאחר שיחתו של ראש הישיבה הגאון רבי בן ציון אזרחי הוקרנה "הצעקה" המפורסמת של אביו הגדול זצ"ל – הקריאה "יצחק אלחנן שמאלה!". קולו החודר, הרווי אהבת תורה ותביעה לגדלות, הדהד בבית המדרש והחזיר את המשתתפים אל הקריאה הנצחית להתמסרות מוחלטת לעולמה של תורה, והותיר את חותמה על כל הנוכחים.