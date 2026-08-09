שבוע שעבר קיים ראש ישיבת לייקווד, הגאון רבי מלכיאל קוטלר, ביקור במעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א.

הפוסק קיבל את ראש הישיבה בחום רב ובכבוד גדול. כאשר ביקש הגר"מ קוטלר להתברך, השיב לו הגר"מ שטרנבוך בענווה: "הוא נותן ברכות והוא עוד רוצה ברכות? הברכה על הברכה אינה מוסיפה... עבודתכם היא לא לקבל ברכות אלא לתת ברכות". ראש הישיבה השיב בענווה: "אני צריך את הברכות של הרב. אני מקווה שאני מקבל, אבל מברך אני בוודאי לא".

לאחר מכן בירך הגר"מ שטרנבוך את ראש הישיבה בחמימות: "הקב"ה יעזור לכם ונראה ניסים ונפלאות בעז"ה, הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו. כל טוב, ברכה והצלחה וסייעתא דשמיא, רק תראה טוב בחיים. יש לכם זכויות גדולות להנהיג כזו ישיבה ולעמוד בראשה, והקב"ה שנאמן והבטיח לעזור לעולם התורה – יעזור ועל ידך יהיו עוד הרבה ישועות לעם ישראל".

הפגישה ההיסטורית בלונדון והצעה נדירה

במהלך השיחה שח הגר"מ שטרנבוך על זכרונות מתקופת לימודיו בלונדון, כאשר זכה לארח את זקנו של ראש הישיבה, מרן הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל, שביקר בעיר במסגרת מסעותיו למען החזקת התורה.

הפוסק נזכר כיצד אירע שמרן הגר"א קוטלר זצ"ל החמיץ את נסיעתו מהעיר, ולכן לן בביתם. הגר"מ שטרנבוך הוסיף בערגה כי הגר"א זצ"ל אף שכן עמו באותו חדר בבית אביו, הגאון רבי אשר שטרנבוך זצ"ל.

במהלך השיחה הזכיר הגר"מ קוטלר עובדה מרתקת: "הוא ניסה לסחוב את הרב ללייקווד...". הגר"מ שטרנבוך חייך ואישר כי אכן מרן הגר"א קוטלר זצ"ל הציע לו להצטרף אליו לארצות הברית, לקבוע את לימודו בישיבת לייקווד ולהיות לו לתלמיד ולשותף בהרבצת התורה. מרן הגר"א זצ"ל אף אמר לו בחיוך של חיבה: "לייקווד וארץ ישראל – חד הוא...". אולם הפוסק בחר שלא להיענות להצעה, מאחר שנפשו חשקה לעלות לארץ הקודש וללמוד בה תורה. מאותו ביקור נשתמר אף מכתב נדיר בנושא.

בסיום הביקור בירך הגר"מ קוטלר: "יישר כוח, שהרב יהיה בריא וחזק ויזכה לאריכות ימים". הגר"מ שטרנבוך נפרד ממנו בברכות חמות תוך שהוא מעלה על נס את מפעלו הכביר: "שיהיה לכם ברכה, הצלחה וסייעתא דשמיא. יש לכם זכויות גדולות מאוד להחזיק כזו ישיבה גדולה ולעמוד בראשה".