אסון קשה התרחש הבוקר (יום שלישי) בעיר חולון, כאשר אישה כבת ארבעים שנה נפטרה בשריפה שפרצה בדירת מגורים ברחוב האורגים. כוחות מד"א שהוזעקו למקום האירוע קבעו את פטירתה במקום, לאחר שחולצה מהמבנה הבוער.

הדליקה פרצה בשעה 06:09 בבוקר, כאשר התקבל דיווח במוקד החירום 101 של מד"א במרחב איילון על אש במבנה מגורים ברחוב האורגים. מיד לאחר קבלת הדיווח הוזנקו למקום צוותי כבאות והצלה, שנאלצו להתמודד עם עשן כבד ולהבות שפרצו מהדירה.

כוחות כיבוי האש פעלו במספר גזרות במקביל לפעולות הכיבוי, תוך ביצוע סריקות מקיפות במבנה כדי לוודא שאין לכודים נוספים. במהלך פעולות החילוץ הצליחו הכבאים לחלץ את האישה מהמבנה והעבירו אותה לטיפול צוותי מד"א שהמתינו מחוץ למקום.

הפראמדיקים ליאור פז ועומרי ויקסלבאום ממד"א תיארו את הרגעים הקשים: "כשהגענו למקום ראינו עשן רב ולהבות. תוך כדי פעולות הכיבוי של לוחמי האש הם חילצו אלינו אישה כבת 40 כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם כוויות ושאיפת עשן".

הפראמדיקים הוסיפו: "ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותה. צוותי מד"א נוספים מאבטחים את פעולות הכיבוי וערוכים להעניק טיפול רפואי ולסייע במידת הצורך".

ממערך כבאות והצלה נמסר כי במהלך האירוע פעלו במקום כשישה צוותי כיבוי וחילוץ. הכוחות פעלו במספר גזרות במטרה לתחם את הדליקה, לסרוק את המקום לשלילת לכודים נוספים ולכבות את השריפה.

בעקבות האסון הקשה זומן חוקר דליקות למקום לבירור נסיבות פרוץ האש. החוקר יבצע בדיקות מקיפות במטרה לקבוע את מקור השריפה ואת הנסיבות שהובילו לאירוע הטרגי.