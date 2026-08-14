אירוע חירום קשה אירע הצהריים (יום שישי) בשכונת פסגת זאב שבירושלים, כאשר ילד כבן שמונה שנים התמוטט באופן פתאומי בתוך ביתו ברחוב נתיב המזלות. בני משפחתו הזעיקו מיד את כוחות ההצלה, אשר הגיעו במהירות למקום וביצעו בילד פעולות החייאה מתקדמות. בחסדי השם יתברך הצליחו המצילים להחזיר את דופק ליבו של הילד.
על פי הדיווחים שהתקבלו במוקדי החירום, הילד איבד את הכרתו באופן פתאומי כשהיה בתוך ביתו, ללא כל אזהרה מוקדמת. בני המשפחה פנו מיד לשירותי החירום, וכוחות ההצלה הגיעו לזירה תוך זמן קצר.
נחמן בן ישי, חובש בכיר בארגון 'צוות הצלה', תיאר את הרגעים הקשים שחוו המצילים: "כשהגעתי למקום הכווינו אותי לתוך בית, שם ראיתי ילד בן 8 מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה לאחר שלדברי בני משפחתו איבד את הכרתו באופן פתאומי".
צוותי ההצלה, שכללו פראמדיקים וחובשים ממד"א ומ'צוות הצלה', החלו מיד בפעולות החייאה מתקדמות. הפעולות כללו עיסויי לב והנשמות, במאמץ להציל את חייו של הילד.
בן ישי הוסיף: "יחד עם פראמדיקים וחובשים נוספים של מד"א ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות, הכוללות עיסויי לב והנשמות. בהמשך בחסדי שמיים חזר ליבו לפעום והוא פונה על ידי ניידת טיפול נמרץ של מד"א במצב קשה להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים שערי צדק בעיר".
הילד פונה לבית החולים שערי צדק כשהוא במצב קשה, ושם ימשיכו הרופאים במאמצים הרפואיים. הציבור מתבקש להעתיר בתפילה לרפואתו השלמה של הילד.
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