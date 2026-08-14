( צילום: דוברות צוות הצלה )

אירוע חירום קשה אירע הצהריים (יום שישי) בשכונת פסגת זאב שבירושלים, כאשר ילד כבן שמונה שנים התמוטט באופן פתאומי בתוך ביתו ברחוב נתיב המזלות. בני משפחתו הזעיקו מיד את כוחות ההצלה, אשר הגיעו במהירות למקום וביצעו בילד פעולות החייאה מתקדמות. בחסדי השם יתברך הצליחו המצילים להחזיר את דופק ליבו של הילד.