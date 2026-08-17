נתקעו 10 ימים בדובאי וקיבלו פיצוי עלוב על יומיים בלבד

חופשה שתוכננה כחלום הפכה למציאות קשה עבור בני זוג ישראליים שנתקעו בדובאי למשך עשרה ימים, לאחר שטיסתם לישראל בוטלה ב-2 במרץ 2026 במסגרת מבצע 'שאגת הארי'. המקרה, שהגיע לבית המשפט לתביעות קטנות בבת ים, חושף את המורכבות המשפטית שנוצרת כאשר נסיבות ביטחוניות קיצוניות פוגשות את זכויות הנוסעים.

בני הזוג הגישו תביעה בסך 37,700 שקל נגד חברת אל על, תוך שהם דורשים פיצוי עבור הוצאות לינה, מזון ונסיעות שנאלצו לשאת בהן במהלך השהייה הכפויה בדובאי. לתביעה צורפה גם דרישה לפיצוי בגין אובדן הכנסה של הבעל, שעובד כאינסטלטור עצמאי, לצד דרישות לפיצוי בגין עוגמת נפש ופיצוי לדוגמה.

אל על: 'נסיבות שנכפו עלינו'

חברת אל על הציגה עמדה נחרצת בפני בית המשפט, לפיה ביטול הטיסה לא היה בשליטתה אלא נבע מנסיבות ביטחוניות קיצוניות. החברה הדגישה כי במסגרת מבצע 'שאגת הארי' נסגרו השמיים באופן מוחלט, והיא פעלה ככל יכולתה להשיב ישראלים לארץ בתנאים המורכבים שנוצרו.

נציגי החברה טענו כי בני הזוג כבר קיבלו החזר מלא עבור כרטיסי הטיסה והמושבים שרכשו, וכי על פי חוק שירותי תעופה, הזכאות לשירותי לינה במצבי קיצון מוגבלת לשני לילות בלבד. לטענת אל על, אין מקום לחייב את החברה בהוצאות שנצברו לאורך כל עשרת הימים.

פסיקת בית המשפט: הכרה בנסיבות החריגות

השופטת שר סנדר מקובר קיבלה את עמדת אל על במלואה בנוגע לנסיבות ביטול הטיסה. בפסק הדין הדגישה כי 'הנסיבות שהביאו לביטול טיסת התובעים היו נסיבות קיצוניות שנכפו על הנתבעת' עקב פרוץ המלחמה וסגירת השמיים. בהתאם לכך, נדחו הדרישות לקבלת פיצוי סטטוטורי, פיצוי בגין אובדן הכנסה ופיצוי בגין עוגמת נפש.

במסגרת בחינת הקבלות שהוצגו על ידי בני הזוג, דחה בית המשפט הוצאות שלא הוכרו כמו מספרה וביגוד. עם זאת, השופטת בחנה את הוצאות הלינה, המזון והנסיעות בהתאם להוראות חוק שירותי תעופה, תוך התחשבות במצב הביטחוני החריג והנסיבות שנכפו על חברת התעופה.

הפיצוי שנקבע: 5,677 שקל בלבד

לאחר שקילת כלל הנסיבות, קבעה השופטת כי לנוכח המצב הביטחוני החריג, הזכאות לשירותי לינה מוגבלת לשני לילות בלבד, ואין לחייב את חברת התעופה במלוא ההוצאות שנצברו לאורך כל תקופת השהייה הכפויה בדובאי.

בסופו של דבר, מתוך תביעה בסך 37,700 שקל, חויבה אל על לשלם לבני הזוג סכום מצטבר של 5,677 שקל עבור מלון, מזון ונסיעות, בתוספת כ-900 שקל עבור הוצאות משפט. שאר רכיבי התביעה, לרבות הפיצוי בגין אובדן הכנסה ועוגמת נפש, נדחו במלואם.

פסק הדין מהווה תקדים משמעותי בנוגע לזכויות נוסעים במצבי חירום ביטחוניים, ומבהיר את גבולות האחריות של חברות התעופה כאשר ביטול טיסות נובע מנסיבות שאינן בשליטתן.