רצף הלחימה בין ארה״ב וישראל לאיראן מטלטל את הכלכלה הגלובלית: מניות הענקיות לואי ויטון והרמס איבדו עשרות מיליארדים, שווקי אירופה נצבעו באדום, והנפט מזנק לשיא של שנים | המומחים מזהירים - אם המשבר יימשך, מיתון עולמי כבר איננו תרחיש קיצון (בעולם)
נמל התעופה הבינלאומי בדובאי החל לחזור בהדרגה לפעילות, לאחר שתקיפה איראנית גרמה לשריפה במכל דלק והובילה להשבתה זמנית של הטיסות | המלחמה יצרה טלטלה בענף התעופה העולמי, כאשר טיסות רבות בוטלו, נדחו או הוסטו למסלולים אחרים (בעולם)
הישג לסיאול: מערכת ה-Cheongung-2 רשמה 94% הצלחה ביירוט מאות טילים וכטב"מים איראניים במפרץ. המיירט הקוריאני, ששוקל 400 ק"ג בלבד וטס ב-5 מאך, הוכיח שהשקעת הענק של איחוד האמירויות השתלמה בבלימת המתקפה האווירית הגדולה בהיסטוריה (תקיפה והגנה)
שריפה פרצה הערב בקונסוליה האמריקנית באיראן בעקבות פגיעת כטב"ם איראני | על פי התיעודים מהמקום, עשן שחור נראה עולה מהבניין שנפגע – הנמצא בסמוך לשכונות מגורים בנסיכות שבאיחוד האמירויות | צפו בתיעוד מהמקום (בעולם)
משרד התקשורת של דובאי מסר כי שריפה פרצה בבית המלון "בורג' אל-ערב" כתוצאה מפגיעת רסיס של כטב"ם איראני | המגדל ניצב על אי מלאכותי סמוך לחופי האמירויות ונחשב לאחד הסמלים הבולטים של דובאי | במקביל, רשות שדות התעופה באבו דאבי, בירת איחוד האמירויות, אישרה כי ב"תקרית" בנמל התעופה זייד בעיר נהרג אזרח אסייתי ונפצעו עוד שבעה בני אדם (העולם הערבי)
בתקופה האחרונה התקשורת בישראל מדברת על הרכבת מדובאי לישראל ועל מהפכת סחר שתחבר אותנו מאירופה עד הודו. איך זה משפיע על שוק ההשקעות? סחף השקעות של ישראלים בדירות בדובאי, מהי הסיבה לכך? הכירו את המספרים שעומדים מאחורי הדירות..
חריג בנתב"ג: נוסע עלה בטעות למטוס הלא נכון של חברת איתיחאד | לנוסע היה כרטיס לטיסה אחרת של חברת התעופה, עם שעת יציאה מוקדמת יותר בעשר דקות | שתי הטיסות לאבו דאבי גם היו ממוקמות בשרוולים צמודים, מה שתרם לבלבול | רק כשחברי קבוצתו שמו לב לחסרונו החלו החיפושים, רגע לפני ההמראה הוא נמצא (תעופה)
ביממה האחרונה פורסם תיעוד מטורף של רגעי ההתרסקות הקטלנית של מטוס קרב של חיל האוויר ההודי במהלך מופע אווירי בסלון האווירי בדובאי, בזמן שביצע תמרון בגובה נמוך | בתיעוד הממוקד נראה המטוס מסתחרר במהלך ביצוע תמרון אווירי, צולל ומתרסק | צפו בתיעוד (תעופה)
ג'אנלוקה ג'יאנפרארי מאיטליה זכה בפרס הגדול בטקס פרסי HIPA בדובאי, בזכות צילום מדהים של הר הגעש אתנה בסיציליה | התחרות, אשר חילקה סכום כולל של מיליון דולר, משכה למעלה מ-87,000 עבודות מ-50,000 צלמים מכל העולם והציגה עוצמה אנושית מול כוחות הטבע והמציאות הקשה (בעולם, אומנות)
שני סטודנטים להנדסה מדובאי פיתחו מערכת בטיחות מהפכנית מבוססת בינה מלאכותית, המסוגלת לזהות מראש מצבי חירום במטוסים ולפרוס כריות אוויר חיצוניות תוך שניות - כל זאת בעקבות ההתרסקות הקטלנית של טיסת אייר אינדיה בחודש יוני | הפרויקט, אשר מועמד לפרס ג'יימס דייסון, מבטיח לשנות את עולם התעופה ולשפר משמעותית את סיכויי ההישרדות באירועי אסון אווירי (טכנולוגיה)