כחודש לאחר פרוץ המלחמה בין ארה״ב וישראל לבין איראן, תעשיית היוקרה העולמית חווה את אחת הזעזועים החריפים בתולדותיה. לפי נתוני CNBC, מניות תאגידי הענק LVMH – בית המותגים הכולל את לואי ויטון, דיור והרמס איבדו יחד יותר מ־100 מיליארד דולר משוויין מאז סוף פברואר.

מגזר היוקרה נתון במצור

מדד STOXX Europe Luxury 10, העוקב אחרי עשרת המניות מחברות היוקרה הגדולות באירופה, נחתך בכ־20% במהלך ארבעת השבועות האחרונים של העימות. מניית הרמס ירדה בכ־23% מהשיא האחרון שלה, ואילו קירינג, ריצ׳מונט וברברי רשמו ירידות דומות.

חברת המחקר ברנשטיין צופה כי המכירות במזה״ת - שעמדו אשתקד על קצב צמיחה של 6%–8% – יצנחו בחודש מרץ בכ־50%, בעקבות קריסת התיירות וסגירת חנויות דגל בדובאי, כווית ובחריין. לפי פורבס, תנועת המבקרים בקניון דובאי, מן הגדולים בעולם, ירדה מכ־250 אלף ל־190 אלף מבקרים ביום בלבד.

בתעשיית הרכב היוקרתי המצב דומה: פרארי עצרה את משלוחי הרכב למזרח התיכון באמצע מרץ, ורק ב־26 בחודש הודיעה כי תשוב לספק רכבים "בימים הקרובים" לאחר הסבות לוגיסטיות. בנטלי ומזראטי, שבבעלות סטלנטיס, עצרו אף הן משלוחים. "לאנשים במזרח התיכון יש כרגע נושאים דחופים יותר מחיפוש אחר בנטלי חדשה," אמר מנכ״ל בנטלי פרנק־שטפן ואליזר.

שווקים סוערים, נפט מזנק

בוול סטריט נרשמה ביום חמישי, 26 במרץ, הנפילה היומית החדה ביותר מאז תחילת המלחמה. מדד S&P 500 ירד ב־1.74%, הנאסד״ק נפל ב־2.38%, והדאו ג׳ונס איבד 1.01%. במקביל, מחיר הנפט מסוג ברנט זינק מעל ל־110 דולר לחבית, כאשר מצר הורמוז – נתיב הסחר המרכזי לאנרגיה מהמפרץ – נותר כמעט חסום.

ה־OECD עדכן מעלה את תחזית האינפלציה של ארה״ב לשנת 2026 לרמה של 4.2%, לעומת 2.8% בהערכה הקודמת, והזהיר כי תקופה ממושכת של מחירי אנרגיה גבוהים "תכביד באופן ניכר על עלויות הייצור ותאיץ את עליית המחירים, עם השלכות שליליות על הצמיחה".

אופק כלכלי מעורפל

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ האריך ביום חמישי את האולטימטום שהציב לאיראן לפתיחת מצר הורמוז בעשרה ימים נוספים – והמתיחות בשווקים נרגעה זמנית. אך האנליסט לוקה סולקה מברנשטיין מזהיר כי אם האספקה מאזור המפרץ תישאר משובשת במשך חצי שנה, "ההשפעה על הכלכלה הגלובלית תהיה הרסנית. מחירי אנרגיה גבוהים לאורך זמן עלולים להוביל למיתון עולמי – ומשם, תהיה פגיעה ישירה נוספת בענפי הצריכה והיוקרה."