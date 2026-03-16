טלטלה בענף

נחיתות תחת אש: שדה התעופה בדובאי הושבת מתקיפה איראנית מדויקת

נמל התעופה הבינלאומי בדובאי החל לחזור בהדרגה לפעילות, לאחר שתקיפה איראנית גרמה לשריפה במכל דלק והובילה להשבתה זמנית של הטיסות | המלחמה יצרה טלטלה בענף התעופה העולמי, כאשר טיסות רבות בוטלו, נדחו או הוסטו למסלולים אחרים (בעולם)

אש בנמל התעופה בעקבות התקיפה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

נמל התעופה הבינלאומי בדובאי החל לחזור בהדרגה לפעילות, לאחר שתקיפת כטב"ם איראנית גרמה לשריפה במכל דלק והובילה להשבתה זמנית של הטיסות.

לפי הרשויות בדובאי לא דווח על נפגעים באירוע. התקיפה התרחשה על רקע המלחמה בין ארצות הברית וישראל לבין , שנכנסה לשבוע השלישי שלה ומשבשת באופן משמעותי את פעילות התעופה באזור.

המלחמה יצרה טלטלה בענף התעופה העולמי, כאשר טיסות רבות בוטלו, נדחו או הוסטו למסלולים אחרים בשל סגירת חלק גדול מהמרחב האווירי במזרח התיכון מחשש למתקפות טילים ורחפנים.

רשות התעופה האזרחית של דובאי הודיעה היום (שני) כי הטיסות מתחילות להתחדש בהדרגה ליעדים מסוימים. חברת התעופה אמירייטס מסרה כי היא מצפה לחדש חלקית את פעילותה לאחר התקיפה, אך ציינה כי כמה טיסות שתוכננו ליום שני בוטלו.

מטוס נוחת בשדה על רקע עשן כבד (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

גם חברת פליידובאי עצרה זמנית את פעילותה, ואילו אייר אינדיה ואייר אינדיה אקספרס הודיעו כי כל הטיסות לדובאי באותו יום בוטלו.

השריפה במכל הדלק בנמל התעופה בדובאי היא התקיפה השלישית במקום מאז שאיראן החלה במתקפות על מדינות המפרץ ב־28 בפברואר. חלק מהפגיעות התרחשו במתקנים אזרחיים כמו נמלי תעופה, בתי מלון ונמלים.

מאז סוף פברואר נרשמו יותר מ־2,000 מתקפות טילים ורחפנים לעבר מדינות המפרץ. היעדים כללו בין היתר נציגויות דיפלומטיות אמריקאיות, בסיסים צבאיים, מתקני נפט וגם מבנים אזרחיים כמו בתים ומשרדים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל [email protected].

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

לעוד כתבות
בבלי
