( צילום: שאטרסטוק )

החל מהיום (יום ראשון) יוכלו אלפי נוסעים בתחבורה הציבורית שנפגעו במהלך מבצע "שאגת הארי" לקבל פיצוי בגין מנויים תקופתיים שרכשו ולא יכלו לנצלם במלואם. משרד התחבורה הכין מתווה המציע מספר אפשרויות פיצוי, בהתאם לסוג המנוי ולזכאותו של כל נוסע.

במהלך המבצע הצבאי צומצמה באופן ניכר פעילות התחבורה הציבורית ברחבי הארץ, במקביל להשבתת המשק ומערכת החינוך. בעקבות כך, נוסעים רבים שרכשו מראש מנוי "חופשי חודשי" שילמו עבור תקופה שבה למעשה לא יכלו לעשות שימוש מלא במנוי שרכשו. הדרך לאישור המתווה הנושא הגיע בחודשים האחרונים לדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת. בדיון שהתקיים בחודש אייר האחרון נמסר מטעם משרד התחבורה כי הוכן מתווה לפיצוי הנוסעים וכי הוא צפוי להתפרסם תוך שבועיים. למעשה, יישום המתווה התעכב וכעת הוא יוצא לפועל. בני ברק: אברך נדקר ונפצע בינוני באירוע אלימות מחריד | אלו הפרטים חזקי שטרן | 22.07.26 על פי המתווה שאושר, גובה הפיצוי ואופיו ייקבעו בהתאם למספר הימים שבהם צומצם שירות התחבורה הציבורית ולזכאותו של כל נוסע. הפיצוי יוצע במספר מסלולים שונים, ביניהם הנחה על רכישת מנוי "חופשי חודשי" חדש, טעינת ערך צבור לכרטיס הנוסע, או טעינת מנוי תקופתי למספר ימי נסיעה.

מתקף את הנסיעה | ארכיון ( צילום: אוליבייה פיטוסי/פלאש90 )

אפשרויות הפיצוי לנוסעים

המשמעות המעשית עבור הנוסעים היא שבמקום שהכסף ששולם מראש עבור ימי נסיעה שלא נוצלו יאבד, הזכאים יוכלו לקבל החזר בעבור התקופה שנפגעה באמצעות אחת מאפשרויות הפיצוי. המתווה נועד לתת מענה למי שהחזיקו מנוי פעיל בתקופה שבה השירות צומצם ולא ניתן במתכונתו הרגילה.

המהלך מגיע לאחר פעילות ציבורית שנמשכה בחודשים האחרונים, בין השאר מצד ארגון "בצלמו", שפנה בנושא למשרד התחבורה והעלה את הסוגיה בפני ועדת הכלכלה בדרישה לגבש מענה לנוסעים שנפגעו. כעת, לאחר חודשי המתנה, המתווה יוצא לדרך ומאפשר לנוסעים לממש את זכאותם לפיצוי.