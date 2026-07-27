משבר התחבורה הציבורית באשכול בית שמש והשומרון הגיע היום (שני) לנקודת רתיחה חסרת תקדים. עובדי חברת "תנופה" השביתו את כלל הקווים באזור למשך חמש שעות רצופות, בין השעות 13:00 ל-18:00, ומאות תושבים נותרו תקועים בתחנות. במקביל, ראשי הרשויות באזור הכריזו על הקמת חזית אחידה נגד משרד התחבורה, תוך איום בהגשת עתירה משותפת לביטול המכרז של החברה.

על פי הודעה שהופצה למוקד קדומים, השבתה זו מהווה שיא נוסף במשבר מתמשך שמלווה בטענות קשות מצד התושבים וההנהגה המקומית על קריסה מוחלטת של השירות התחבורתי. בעיריית בית שמש מציינים כי המצב דומה למה שחווים תושבי העיר מזה למעלה משנה וחצי, כאשר העירייה כבר שיגרה בקשה חריפה להפסקת ההתקשרות עם 'תנופה'.

"החל מ-06:00 בבוקר, מערך התחבורה פשוט קרס"

ראש עיריית אריאל, יאיר שטבון, תיאר בוקר של כאוס מוחלט שקדם לשביתה: "החל מ-06:00 בבוקר, מערך התחבורה הציבורית באריאל פשוט קרס, ומשרד התחבורה עומד מנגד". שטבון הדגיש כי ההשלכות הרסניות – חיילים נתקעו שעות בדרכים במקום להגיע לבסיס, תחנות האוטובוס התמלאו עד אפס מקום ופרנסתם של עובדים נפגעה קשות.

לדברי שטבון, האחריות למחדל מוטלת על משרד התחבורה כרגולטור, והוא ציין בכאב כי מאות אלפי תושבים הפכו ל"אזרחים סוג ב' שמשלמים את המחיר". הביקורת החריפה מגיעה על רקע דיווחים על אי-ביצוע נסיעות בשיעור של כ-15%, אוטובוסים שנתקעים בדרכים, עקיפת תחנות ללא התרעה ושימוש בכלי רכב שאינם מספקים מענה ראוי.

חזית אחידה: ארבעה ראשי רשויות מתאחדים

על רקע המשבר החריף, הודיעו ארבעה ראשי רשויות על איחוד כוחות והקמת חזית משותפת מול משרד התחבורה. בפורום המאבק שותפים יאיר שטבון מאריאל, שמואל גרינברג מבית שמש, שי רוזנצוויג מאלפי מנשה ואליהו גפני מעמנואל.

לדברי ראשי הרשויות, הם העניקו לחברת "תנופה" תקופת חסד של שנתיים כדי לייצב את פעילותה, אך כעת התברר סופית כי החברה אינה מסוגלת לעמוד בתנאי המכרז ולספק שירות תקין לנוסעים. הצעד הבא המתוכנן הוא דרמטי: הגשת עתירה משותפת לביטול המכרז של חברת "תנופה", במטרה להכניס חברות מפעיליות חלופיות לאזור בהקדם האפשרי.

יצוין כי בעיריית בית שמש כבר ניסו לנקוט בצעדים דומים, כאשר מנכ"ל העירייה אוהד שגב שיגר מכתב חריף למנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן, בו פורטו שורה של ליקויים קשים שחווים תושבי העיר מדי יום. בעירייה קובעים כי חרף ניסיונות תיקון והבטחות חוזרות מצד החברה, לא חל שיפור ממשי בשטח.

קריאה דרמטית לראש הממשלה: "הפעל את כובד משקלך"

ראשי הרשויות אינם מסתפקים בביקורת על משרד התחבורה, ופונים כעת ישירות לדרג הבכיר ביותר. בפנייה פומבית לראש הממשלה בנימין נתניהו, דרשו ראשי הרשויות התערבות מיידית: "תושבינו לא יהיו בני ערובה. אדוני ראש הממשלה, הפעל את כובד משקלך ועצור את מצב החירום הזה".

את הודעתם חתמו ראשי הרשויות במסר תקיף ונחרץ: "תמה תקופת ההכלה. אנו יוצאים למאבק נחוש שלא ייפסק עד להשבת שירותי התחבורה באזור לרמה הראויה והנדרשת". הקריאה מגיעה על רקע תחושת תסכול עמוקה מהתעלמות משרד התחבורה ממצוקת התושבים, ומהחשש שהמשבר ימשיך להחריף ללא התערבות ממשלתית.

כידוע, משבר התחבורה הציבורית אינו ייחודי לאשכול בית שמש והשומרון. סקר שערך ארגון 'קו ישיר' בירושלים חשף כי 83% מהנוסעים מדווחים על שירות גרוע, כאשר שכונות חרדיות כמו רמות, רוממה ורמת שלמה סובלות במיוחד. המשבר המתמשך מעלה שאלות קשות על יכולת משרד התחבורה לפקח על חברות המפעילות ולהבטיח שירות ראוי לציבור.