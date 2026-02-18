ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה בענף התעופה בעקבות הכוונה להקים בסיס פעילות של חברת וויז-אייר בישראל, וזאת ללא כל היוועצות, שיתוף או תיאום עם העובדים ועם נציגותם | בסך הכול מדובר ביותר מ-11 אלף עובדים שעלולים להיות מעורבים בצעדים ארגוניים בתקופה הקרובה | שרת התחבורה תקפה: "כולנו בני ערובה של חברות התעופה הישראליות" (תעופה)
המחאות באיראן נמשכות זה היום התשיעי ברציפות | לפחות 19 מפגינים ואיש כוחות ביטחון אחד נהרגו במהלך שמונת הימים האחרונים | ערוץ המייצג סוחרים בבזאר הגדול של טהראן קרא לבעלי החנויות להתגייס מחר ולצאת בצעדות מתואמות לכיוון הפרלמנט האיראני (העולם הערבי)
בית הדין הוציא הערב צו מניעה נגד השביתה בעיריית אלעד, עליה הכריז מוקדם יותר יו"ר ועד העובדים | בהחלטת בית המשפט נקבע כי השביתה אינה חוקית, מאחר שלא חלפו 15 ימים הנדרשים על פי חוק | ראש העיר בירך על החלטת בית המשפט ואמר: "אני שמח שבית המשפט הציב תמרור אדום בפני ההתנהלות הפסולה והבלתי חוקית של הוועד" (משפט, בארץ)
מנהל התעופה הפדרלי (FAA) הודיע על קיצוץ של 10% בקיבולת הטיסות ב-40 נמלי תעופה בארה"ב, החל ממחר | מנהל ה-FAA אמר כי "השבתת הממשל גורמת למצוקת כוח אדם, ואי אפשר להתעלם מזה" | מנהל התעופה הפדרלי ומזכיר התחבורה שון דאפי צפויים להיפגש ולדון בנושא (תעופה, בעולם)
אנחת רווחה בקרב הנוסעים הישראלים לאחר שבית המשפט ביוון דחה את בקשת פקחי התעופה ביוון להצטרף לשביתה הרחבה במדינה מחר (ערב יום כיפור), וכ-70 טיסות של ישראלים ייצאו כמתוכנן | עם זאת, בתחבורה הציבורית ביוון השביתה ככל הנראה תצא לפועל | כל הפרטים (תעופה)
לאחר הודעת משפחות חטופים וחללים על שביתה הצפויה ביום ראשון הקרוב, "מטה ההייטק", המונה עשרות חברות הייטק וקרנות הון-סיכון מהמובילות בישראל, הודיע כי יאפשר לעובדי החברות והקרנות להצטרף לשביתה שעליה הכריזו המשפחות | "אנחנו נמצאים ברגע גורלי בסיפורה של האומה הישראלית, ואנו לא מתכוונים לשבת מנגד", נמסר (בארץ)
ההסתדרות הודיעה הבוקר כי בעקבות שני מקרי אלימות קשים כלפי נהגי אוטובוס בעיר במוצאי שבת, תנועת התחבורה הציבורית בעיר תושבת בשעה 11:00 | בשני מקרי תקיפה שונים הנהגים שנפצעו נזקקו לטיפול רפואי ופונו לבתי חולים (בארץ)