בעוד המגזר הכללי "נהנה" מידי פעם משביתות כאלו ואחרות במערכת החינוך הממלכתית, דווקא מערכת החינוך החרדית לא הכריזה על השבתה כוללת לאורך כל שנות קיום המדינה. נדמה, כי הסטטוס הזה עשוי להשתנות כבר בפתיחת שנה"ל הבאה בעוד מספר חודשים. 'בבלי' מביאה לכם את כל הפרטים.
הרקע לשביתה הצפויה במערת החינוך לגיל הרך - התנהלות תמוהה של משרד החינוך, שלטענת מנהלי רשתות הגנים הגדולות במגזר החרדי ולדברי הגננות, מובילה לאבסורד הזוי לפיו - ככל שגננת ותיקה יותר ומקצועית יותר, כך סיכויי הפיטורין שלה גבוהים יותר.
הספירה לאחור התחילה ביום שישי האחרון, בשעות אחר הצהריים: נציגות של כ-150 גננות ותיקות מרשת גני הילדים של אגודת ישראל שיגרה מכתב בהול לחברי הכנסת החרדים ולבכירים נוספים בממשלה.המכתב המטלטל, שנכתב מדם לבן של נשות אברכים יקרות שהקדישו את מיטב שנותיהן למקצוע חינוך הילדים, נחתם בזעקה קורעת לב: "אנא, אל תשליכנו לעת זקנה, ככלות כוחנו אל תעזבנו! אל תתנו לכשל בירוקרטי ותקציבי להחריב 150 בתים בישראל ולהשליך לרחוב את מי שחינכו דורות של ילדים".
מאחורי הזעקה הזו מסתתר סיפור קשה ומזעזע של מאות מעובדות הרשת שניצבות בימים אלה בפני פיטורים בעקבות התנהלות נוקשה, לקויה ומנותקת של משרד החינוך תחת ניהולו של שר החינוך יואב קיש. מדובר באחת הדרמות החמורות שידעה מערכת החינוך החרדית בשנים האחרונות.
במשרד החינוך החליטו לתמחר את הוותק של הגננות לפי קריטריון משונה תוך מחיקת שנים של וותק מחישוב המשכורת והתקצוב. המשבר הפך לחמור במיוחד לאור העובדה שלמערכת החינוך החרדית הובטחה כבר לפני שנים השתתפות שתוכנית אופק חדש - שאמורה לתקצב מורות וגננות על בסיס השכלה אקדמאית, אלא שהתוכנית, כידוע לכולנו, לא אושרה עד היום ורשתות הגנים מתמודדים עם אבסורד לפיו הם צריכים לתקצב את הגננות על בסיס התואר שלהם - אבל בלי התקצוב שהובטח על ידי המדינה.
כעת רשתות הגנים הגדולות במגזר החרדי, ניצבים בפני שוקת שבורה - ללא יכולת כלכלית להמשיך ולהעסיק חלק ניכר מהגננות הוותיקות, וכתוצאה ישירה מכך - לסגור עשרות גני ילדים!האבסורד זועק לשמים: משכורותיהן של הגננות מתוקצבות למעשה באמצעות משרד החינוך, אבל בשל מנגנונים ביורוקרטיים, חישובים תקציביים מעוותים והתנהלות שאינה מותאמת למציאות בשטח, הפכו דווקא הגננות הוותיקות והמסורות ביותר ל"נטל כלכלי" שהרשת מתקשה לשאת.
כך, נשים שהקדישו עשרות שנים לחינוך ילדי ישראל, צברו ניסיון מקצועי והשקיעו את מיטב שנותיהן במערכת, מגלות לפתע כי הוותק וההשכלה שרכשו - במקום לעמוד לזכותן הופכים דה-פקטו לסיבה שבגללה יאבדו את מטה לחמן.
במכתבן הדרמטי כתבו הגגנות: "נוצר מצב אכזרי ונורא: ככל שאנחנו גננות טובות יותר, ותיקות יותר ולמודות יותר - כך הרשת מפסידה עלינו יותר כסף. המערכת מייצרת עיוות מובנה שבו החזקת גננת ותיקה היא 'עונש כלכלי' לרשת, ודוחפת את ההנהלה בעל כורחה, מתוך חוסר ברירה תקציבי, לפטר אותנו".
לדבריהן, העובדה שגננות מודיעין עילית הן הראשונות להיפגע נובעת מכך שמדובר באחת מקבוצות הגננות הוותיקות ביותר ברשת. אולם הן מזהירות כי אין מדובר במשבר מקומי בלבד, אלא בכשל מערכתי שעלול להתפשט לרשתות חינוך נוספות ברחבי הארץ.
היום, המשבר החריף והמאבק עלה שלב: שישה מנהלי רשתות הגנים המובילות במודיעין עילית וביתר עילית שיגרו מכתב דרמטי לשר החינוך יואב קיש ולראשי הערים, בו הם מבהירים: אם לא יימצא פתרון מיידי ויסודי למשבר – שנת הלימודים הקרובה לא תיפתח כלל בכל רשתות הגנים בערים אלו.
המשבר, שהתחיל ברשת הגנים של "אגודת ישראל" עם הליכי פיטורין של מאות גננות וסכנת סגירה של סניפים, הפך לאיום כולל. על המכתב חתומים מנהלי הרשתות המרכזיות: גיל דוד מ"גני מרכז", ישראל גולדקנופף מ"גני בית יעקב", אברהם מקלב מ"גני עץ הדעת", קובי רוזנשטיין מ"גני מורשה", ישראל גולומב מרשת הגנים של "אגודת ישראל" ווגילה מלאכובסקי מ"גני החושן".
במכתבם הבהירו המנהלים כי המשבר אינו מוגבל לרשת אחת בלבד: "כולנו נמצאים באותה הספינה", כתבו, והוסיפו כי מדובר במבוי סתום שיפגע בכולם בטווח הקצר. לדברי המנהלים, מגיע לגננות המסורות לקבל את תנאי רפורמת "אופק חדש" בזכות ולא בחסד.
הדרישה המרכזית של הרשתות, המגובה במכתב בהול ששיגרו לאחרונה נציגות של כ-150 גננות ותיקות לבכירי הממשלה ובראשם משר החינוך יואב קיש, כוללת שלושה מרכיבים: תקצוב מלא בהתאם לוותק והשכלה, הסדרה מיידית של מתווה "אופק חדש" שימנע את הפסדי העסקת הוותיקות, ומתן רשת ביטחון תקציבית לעצירת הפיטורין המיידיים.
נזכיר כי הסערה מובילה לטלטלות פוליטיות מאחורי הקלעים, אך בהיעדר פתרון שורשי, מנהלי הרשתות מבהירים כי לא יעמדו מנגד. "אנו קוראים להתערב בדחיפות על מנת למנוע את השבתת מערכת החינוך", חתמו המנהלים.
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