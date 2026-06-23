בעוד המגזר הכללי "נהנה" מידי פעם משביתות כאלו ואחרות במערכת החינוך הממלכתית, דווקא מערכת החינוך החרדית לא הכריזה על השבתה כוללת לאורך כל שנות קיום המדינה. נדמה, כי הסטטוס הזה עשוי להשתנות כבר בפתיחת שנה"ל הבאה בעוד מספר חודשים. 'בבלי' מביאה לכם את כל הפרטים.

הרקע לשביתה הצפויה במערת החינוך לגיל הרך - התנהלות תמוהה של משרד החינוך, שלטענת מנהלי רשתות הגנים הגדולות במגזר החרדי ולדברי הגננות, מובילה לאבסורד הזוי לפיו - ככל שגננת ותיקה יותר ומקצועית יותר, כך סיכויי הפיטורין שלה גבוהים יותר.

הספירה לאחור התחילה ביום שישי האחרון, בשעות אחר הצהריים: נציגות של כ-150 גננות ותיקות מרשת גני הילדים של אגודת ישראל שיגרה מכתב בהול לחברי הכנסת החרדים ולבכירים נוספים בממשלה.המכתב המטלטל, שנכתב מדם לבן של נשות אברכים יקרות שהקדישו את מיטב שנותיהן למקצוע חינוך הילדים, נחתם בזעקה קורעת לב: "אנא, אל תשליכנו לעת זקנה, ככלות כוחנו אל תעזבנו! אל תתנו לכשל בירוקרטי ותקציבי להחריב 150 בתים בישראל ולהשליך לרחוב את מי שחינכו דורות של ילדים".

מאחורי הזעקה הזו מסתתר סיפור קשה ומזעזע של מאות מעובדות הרשת שניצבות בימים אלה בפני פיטורים בעקבות התנהלות נוקשה, לקויה ומנותקת של משרד החינוך תחת ניהולו של שר החינוך יואב קיש. מדובר באחת הדרמות החמורות שידעה מערכת החינוך החרדית בשנים האחרונות.

במשרד החינוך החליטו לתמחר את הוותק של הגננות לפי קריטריון משונה תוך מחיקת שנים של וותק מחישוב המשכורת והתקצוב. המשבר הפך לחמור במיוחד לאור העובדה שלמערכת החינוך החרדית הובטחה כבר לפני שנים השתתפות שתוכנית אופק חדש - שאמורה לתקצב מורות וגננות על בסיס השכלה אקדמאית, אלא שהתוכנית, כידוע לכולנו, לא אושרה עד היום ורשתות הגנים מתמודדים עם אבסורד לפיו הם צריכים לתקצב את הגננות על בסיס התואר שלהם - אבל בלי התקצוב שהובטח על ידי המדינה.

כעת רשתות הגנים הגדולות במגזר החרדי, ניצבים בפני שוקת שבורה - ללא יכולת כלכלית להמשיך ולהעסיק חלק ניכר מהגננות הוותיקות, וכתוצאה ישירה מכך - לסגור עשרות גני ילדים!האבסורד זועק לשמים: משכורותיהן של הגננות מתוקצבות למעשה באמצעות משרד החינוך, אבל בשל מנגנונים ביורוקרטיים, חישובים תקציביים מעוותים והתנהלות שאינה מותאמת למציאות בשטח, הפכו דווקא הגננות הוותיקות והמסורות ביותר ל"נטל כלכלי" שהרשת מתקשה לשאת.

כך, נשים שהקדישו עשרות שנים לחינוך ילדי ישראל, צברו ניסיון מקצועי והשקיעו את מיטב שנותיהן במערכת, מגלות לפתע כי הוותק וההשכלה שרכשו - במקום לעמוד לזכותן הופכים דה-פקטו לסיבה שבגללה יאבדו את מטה לחמן.