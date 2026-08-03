דרמה משפטית הגיעה השבוע לשיאה במסגרת הליכי העתירה שהגישה 'התנועה לאיכות השלטון' בבית המשפט העליון. הודעת המדינה לבג"ץ – לפיה ראש הממשלה מתכוון למנות שר פנים במינוי קבע עוד במהלך תקופת הבחירות – חשפה מאחורי הקלעים מאבק משפטי עיקש, שצירו הצדדי מציב איום ישיר ומיידי על תקציב הבית של עשרות אלפי משפחות אברכים ובני ישיבות בישראל.

בעוד שהעתירה הכללית עוסקת בשיתוק המנהלי של משרד הפנים ובכאוס הנובע מהעברת עשרות סמכויות לראש הממשלה, המסמכים והנספחים הרשמיים שנחשפו כעת מגלים כי היעדר שר פנים מכהן שימש כעיכוב וחסם טכני-משפטי אחרון שעיכב גזירה כלכלית קשה: שלילת ההנחות בארנונה מבחורי ישיבות ואברכים מחויבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם.

הזווית החרדית: כך הפכה הארנונה לסנקציה כלכלית על עולם התורה

במרכז הדרמה המשפטית עומד הליך מקביל בבית המשפט העליון (בג"ץ 5819/24), שעסק באכיפת חובת השירות הצבאי ובביטול הטבות ממשלתיות למי שאינם מתגייסים. במסגרת זו, הופעלו לחצים כבדים להשתמש במיסוי העירוני ככלי ענישה כלכלי.

על פי הנתונים והנספחים הרשמיים שנחשפו בבית המשפט, בתאריך 26.4.2026 פסק בית המשפט העליון באופן מפורש כי על שר הפנים (או מי שמוסמך מטעמו) לקבל החלטה נחרצת תוך 35 יום בלבד בנוגע לתיקון 'תקנות ההנחה בארנונה' (תקנות הסדרים במשק המדינה [הנחות מארנונה], התשנ"ג-1993). התיקון שעל הפרק דורש לקבוע תנאי סף חדש: קבלת הנחה בארנונה תותנה בכך שמבקש ההנחה הסדיר את מעמדו מול רשויות הצבא.

פירוש הדבר – שלילה גורפת של האפשרות לקבל הנחה בארנונה עבור כל אברך או בחור ישיבה המוגדר כמחויב גיוס ושלא התגייס. מדובר בסנקציה כלכלית ישירה על משפחות שבחרו בדרך התורה.

עיכוב בשל היעדר שר פנים וה"בלם" המנהלי

מכיוון שמשרד הפנים התנהל ללא שר קבוע, וסמכות זו טרם הועברה באופן רשמי למלאי מקום או לראש הממשלה, חלפו 35 הימים שהוקצבו על ידי בית המשפט מבלי שהתקבלה החלטה. המצב יצר למעשה "פקק" בירוקרטי זמני, שמנע את החלת התיקון הקשה בפועל, כאשר גם מנכ"ל המשרד ישראל אוזן עיכב את ההחלטה ככל האפשר.

עיכוב זה הוביל להתערבות חריפה של הייעוץ המשפטי לממשלה. ביום 17.6.2026 שיגר המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, ד"ר גיל לימון, מכתב חריף ביותר למזכיר הממשלה, יוסי פוקס. במכתבו קבע ד"ר לימון בלשון חד-משמעית כי אי-קבלת ההחלטה בנושא הארנונה בחלוף הזמן שנקצב, מהווה "הפרה של הוראה שיפוטית" ומצב בלתי קביל שבו הממשלה אינה מקיימת את פסיקת בג"ץ.

הדרישה להעברת סמכות מיידית לשלילת ההנחות

במכתבו דרש ד"ר לימון ממזכיר הממשלה לפעול בדחיפות המרבית להעברת הסמכות הספציפית של תיקון תקנות הארנונה משר הפנים לידי ראש הממשלה (או שר מוגדר אחר). מטרת העברת הסמכות, כפי שנכתבה במפורש במכתב, היא שאיש הממשלה שייקבע "ישקול את שלילת הטבת ההנחות בארנונה למי שלא הסדירו מעמדם מול צה"ל" ויקבל החלטה מיידית על סמך התשתית המקצועית והמשפטית שכבר גובשה.

מהנספחים עולה עוד כי הייעוץ המשפטי של משרד הפנים כבר השלים והכין טיוטת הצעת החלטה רשמית להעברת סמכות זו לראש הממשלה, אשר נוסחה ותורגמה בתיאום מלא מול משרד המשפטים, וכל שנחשף כעת הוא העובדה שהיא ממתינה לאישור רשמי של הממשלה והכנסת.

הסחבת המשפטית והקריסה שאינה הותירה ברירה

החשיפה בנושא הארנונה מגיעה כחלק ממערכה משפטית רחבה בה הרבה יותר. העתירה שהגישה 'התנועה לאיכות השלטון' דרשה לחייב את הממשלה למנות שר פנים במשרה מלאה ולבטל את החלטות הממשלה שהעבירו סמכויות לידי ראש הממשלה.

בתגובתה לבג"ץ הודה הדרג המשפטי של המדינה כי היעדר שר פנים קבוע יצר "קושי משפטי ומעשי ממשי", אשר הלך והחמיר. המשנה ליועמ"ש אף הבהיר לראש הממשלה כי המשך ניהול המשרד ללא שר מוביל ל"חריגה קיצונית ממתחם הסבירות".

מהסקור שהוגש לבג"ץ עולים הנתונים הבאים על היקף הניסיון לעקוף את חסרונו של השר: כ-90 סמכויות שונות של שר הפנים הוחלט להעביר לידי ראש הממשלה, סמכות אחת הועברה לשר האוצר, 56 סמכויות בלבד זכו לאישור הכנסת כנדרש, בעוד כ-35 סמכויות נוספות נותרו בלתי מאושרות ובלתי פתורות.

הנימוק הרשמי: סכנה לתפקוד מערכת הבחירות

לצד הלחץ בסוגיית הארנונה, הזרז הפורמלי שהביא את ראש הממשלה להודיע לבג"ץ על כוונתו לאייש את התפקיד עוד במהלך תקופת הבחירות, הוא מכתבי אזהרה חמורים מצד מנכ"ל משרד הפנים וועדת הבחירות המרכזית.

מבדיקה משפטית עולה כי לשר הפנים מוקנות 24 סמכויות קריטיות הנוגעות ישירות לניהול הבחירות לכנסת. בעוד חלק מהסמכויות הטכניות הואצלו לפקידות המשרד, נקבע כי סמכויות מהותיות הכוללות "התקנת תקנות בנות פועל תחיקתי" – כגון הסדרי הצבעה מיוחדים, סידורי קלפי למוגבלים בניידות, והוראות הצבעה לחיילים ולאסירים – אינן ניתנות להעברה לפקידים כלל.

עקב כך, במקביל לנכונות למנות שר פנים קבוע, פועלת הממשלה להעביר בדחיפות את הסמכויות הללו לשר אחר, כדי למנוע שיבושים קשים ביום הבוחר.

התגובות וההמשך: "נדרש מינוי בפועל, ללא דיחוי"

בעקבות הודעת המדינה לבג"ץ, מסר עו"ד תומר נאור, סמנכ"ל משפט ואסטרטגיה בתנועה לאיכות השלטון: "הודעת המדינה מוכיחה שהותרת משרד הפנים ללא שר קבוע פוגעת בתפקודו ובאינטרס הציבורי. המדינה מודה כעת באופן ברור כי היעדר שר פנים קבוע יוצר קושי משפטי ומעשי ממשי ופוגע בשורה ארוכה של סמכויות חיוניות. הודעת ראש הממשלה היא צעד חשוב, אך אין די בהצהרת כוונות. כעת נדרש להפוך את הכוונה למינוי בפועל, ללא דיחוי נוסף."

בשורה התחתונה: מינויו הצפוי של שר פנים קבוע, או העברת הסמכויות הדחופה לראש הממשלה, צפויים להסיר את המכשול הבירוקרטי האחרון שמנע סנקציות על הארנונה. עבור עשרות אלפי משפחות חרדיות, המשמעות היא שהגזירה הכלכלית שהמתינה מאחורי הקלעים עלולה להפוך למציאות בשבועות הקרובים.