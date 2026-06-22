שיבושים חמורים נרשמו הבוקר (שני) בתחבורה הציבורית במודיעין עילית, לאחר אירוע חריג שהתפתח סמוך לשעה 08:00 ברחוב מסילת יוסף פינת חתם סופר. עימות בין נהג אוטובוס של חברת 'קווים' לבין נהג הסעות פרטי הסתיים בדיווח כוזב למשטרה, שהוביל להשבתה מלאה של התחבורה הציבורית בעיר.

על פי הדיווחים, במהלך העימות התקשר אחד מנוסעי ההסעה הפרטית למוקד המשטרה ודיווח לכאורה כי נהג האוטובוס הוא 'מחבל'. הדיווח הכוזב הוביל להגעה מהירה של כוחות משטרה למקום ולעיכובו של נהג האוטובוס, מה שעורר זעם בקרב עובדי החברה.

בעקבות האירוע כינסו נהגי חברת 'קווים' אסיפת חירום בחניון החברה בעיר. במהלך האסיפה הוחלט על הפסקת הפעילות המלאה של התחבורה הציבורית במודיעין עילית, על רקע טענות הנהגים להתנהלות פוגענית כלפי אחד מעובדי החברה. ועד הנהגים היה מעורב באירוע ובצעדים שננקטו.

נוסעים רבים דיווחו על המתנה ממושכת בתחנות האוטובוס ברחבי העיר ועל שיבושים נרחבים בכל קווי השירות. התושבים, רבים מהם תלמידי ישיבות ואברכים הנזקקים לתחבורה ציבורית להגיע למקומות לימודם, נותרו תקועים בתחנות ללא אפשרות להמשיך במסלולם.

התנצלות מהחברה

מחברת 'קווים' נמסר הבוקר כי 'עקב אירוע אלימות כלפי אחד מנהגי החברה, חלים שיבושים קשים בהפעלת התחבורה הציבורית במודיעין עילית'. בהודעה הוסיפו: 'אנו מתנצלים על אי הנוחות ועושים את מירב המאמצים לחזרה לפעילות סדירה בהקדם'.

נכון לשעה זו, התחבורה הציבורית של חברת 'קווים' בעיר עדיין אינה פועלת כסדרה. בחברה ממשיכים במגעים עם נציגות הנהגים בניסיון להביא לחידוש הפעילות המלאה. לא ברור מתי יחזרו הקווים לפעול באופן סדיר, והתושבים ממתינים לעדכונים נוספים.

האירוע מצטרף לשורה של מתחים בתחום התחבורה הציבורית בערים החרדיות בתקופה האחרונה, כאשר נהגים וחברות מתמודדים עם אתגרים שונים בהפעלת השירות.