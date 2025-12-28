שר התיירות, חיים כץ, התבטא היום בצורה תמוהה הפוגעת בענף התיירות, כשלדבריו, "חופשות בארץ יקרות מדי. אז וואלה, שאנשים יטוסו ליוון" | באופוזיציה מיהרו לתקוף את כץ על דבריו: "אם אין לחם תאכלו עוגות - גרסת ממשלת טבח 7 באוקטובר" (פוליטי, תיירות)
חמישה חשודים מראשל"צ ונתניה נעצרו לאחר שהתפרצו לדירה בעיר בזמן שבעליה היו בחופשה | נגנבו זהב, שעוני יוקרה וכסף מזומן | הוגש נגדם כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים, כולל חילוט רכב בשווי 200,000 ש"ח (פלילי)
מורה בגרמניה נעדרה מעבודתה במשך יותר מ־16 שנה בטענה למחלה, והמשיכה לקבל שכר מלא לאורך כל התקופה - כמיליון אירו בסך הכול | כשהרשות החינוכית דרשה שתעבור בדיקה רפואית, היא עתרה לבית המשפט בטענה לפגיעה בפרטיות | בית המשפט דחה את עתירתה וקבע שעליה לעבור את הבדיקה כדי להמשיך לקבל שכר | בנוסף, חויבה בתשלום הוצאות משפט | יו"ר איגוד המורים גינה את התנהלותה בחריפות (בעולם)
הגוף והנפש זקוקים למנוחה אמיתית - ולא רק כפינוק, אלא ממש כתרופה | מחקרים מראים שחופשה טובה יכולה לשפר את הבריאות, להפחית סטרס, לחדד את החשיבה ולחזק את המערכת החיסונית, הן אינן מותרות אלא הכרח ביולוגי ואנושי (בריאות)
בני הישיבות, עמלי התורה הקדושה, מחזיקים את העולם בלימודם, ובימים קשים אלו - גם את חטיבות צה"ל הלוחמות בעזה, ביבשה באוויר ובים | למרות שגדולי ישראל לא הורו על ביטול בין הזמנים - השאלה עדיין ראויה להישאל: איך אפשר לצאת לנופש ולטיולים בזמן שחיילינו נלחמים ול"ע נהרגים בעזה? | יצאנו לשאול את בחורי הישיבה - והופתענו מהתשובות שקיבלנו (בין הזמנים, מגזין)
החופש הגדול הוא הזמן המושלם לצאת מהבית, לנשום אוויר צח ולבלות זמן איכות משפחתי בפארקים, גנים ציבוריים ובשטחים פתוחים. אבל מה עושים שם, חוץ מישיבה על ספסל או נסיעה באופניים? הנה 10 רעיונות פשוטים, יצירתיים ומהנים שכל המשפחה תוכל ליהנות מהם בחוץ, בלי צורך בציוד מיוחד (משפחה, מאמע)
בין הזמנים כבר כאן, והלחץ בשיאו: בית מלא בילדים משועממים, תור בלתי-נגמר ליד המקרר, וניסיונות להעיר את כולם לתפילה | בעזרת רעיונות יצירתיים, אפשר להפוך את התקופה המאתגרת הזו - לחוויית גיבוש אמיתית לכל המשפחה | מדריך קצר וקולע שיכניס לכם סדר ושמחה לתוך הבית | לגזור ולשמור (משפחה, בין הזמנים)
איך הופכים את החופש ממילוי זמן למילוי נשמה? יוסי עבדו חושף את הכלים שיאפשרו לכם להשתחרר מדאגות, לחצים ופחדים - ולמצוא את עצמכם מחדש | הכלים שיעזרו לכם לנשום, לשחרר, ולצאת מהחופש עם חיוך פנימי אמיתי, כי חופש זה לא רק גנים וצימרים – זה הזמן לטפל בעצמנו (פסיכולוגיה)
נשגב מבינת אנוש להבין את עבודתם הטמירה של גדולי ישראל בעת שהותם בנופש אי שם בהרים | 'כיכר השבת' בסקירה מקיפה של כל מנהגי הקודש - יעדי הנופש המועדפים, "תיקון הניצוצות" בפסגות רמות והפרשת חלה של הרבנית במטבח המלון | וגם, איך משלמים האדמו"רים על חופשה במלון בעסקת 'ברטר' ואיזה אדמו"ר נוהג לטבול במקווה - מיד עם חזרתו מימי הנופש? | כל הפרטים על המשמעות הרוחנית מאחורי ה'בנאות דשא' (חסידים)
מה עושים עם המיקרוגל בצימר, איך מטפלים ברשת המנגל, ומה אסור לאכול במלון באירופה? |בין מנגלים, מיקרוגלים וירקות עם חרקים - איך לא ניפול לחופשה לא כשרה? | כל הטיפים לפני היציאה לנופש • צפו בריאיון עם הרב אליהו פנחסי (נופש כשר)
בדברי חיזוק מיוחדים שנשא הגר"י זילברשטיין להורי התלמידים בת"ת 'בית דוד' שבנשיאותו, עורר: "בבין הזמנים אפשר לאבד את כל מה שאדם רכש" | הרב חשף: "אני בילדותי התעליתי בעיקר בבין הזמנים" |עצתו: "להבטיח לילדים סכום כסף גדול תמורת כתיבת שו"ת הלכתיות" | צפו בתיעוד המרתק (חרדים)
שורדת השבי לירי אלבג עוכבה עם נחיתתה לחופשה בארה"ב, במעבר הגבול ע"י שירות ההגירה | במערכת הבקרה של הרשות עלה כי היא עדיין בשבי חמאס, וקיים חשש כי מתחזים לה | לאחר כשעה - ולאחר התערבות גורמים ישראליים, אושרה כניסתה של אלבג לארה"ב (בעולם)