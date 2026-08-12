זירת התאונה הקטלנית - צילום: דוברות מד"א זירת התאונה הקטלנית | צילום: צילום: דוברות מד"א 10 10 0:00 / 0:14

שני גברים בני ארבעים ומשהו נספו הלילה (בין יום חמישי ליום שישי) בתאונת דרכים קשה ביותר בכביש 383, דרומית ליישוב זכריה. התאונה התרחשה בשעה 02:03 לפנות בוקר, כאשר שני כלי רכב פרטיים התנגשו חזיתית בעוצמה רבה.

אחד מההרוגים הוא הרב מאיר תורג'מן זצ"ל, בן 42 מבית שמש, שרק בתחילת השבוע שמח בבר המצווה של בנו. הרב תורג'מן זצ"ל הותיר אחריו אלמנה ותשעה ילדים יתומים. כוחות רבים של מד"א, איחוד הצלה וזק"א הוזעקו למקום, שם התגלתה תמונה קשה של שני רכבים מרוסקים לחלוטין. צוותי ההצלה מצאו שני גברים ללא סימני חיים, כאשר אחד מהם היה לכוד בתוך הרכב המרוסק. בנוסף, אישה כבת 40 נפצעה באורח בינוני ופונתה לבית החולים שערי צדק.

זירת התאונה הקטלנית ( צילום: איחוד הצלה )

תיאור קשה מהזירה

פרמדיק מד"א צוריאל מאירס, חובש בכיר יהושע גוטליב וחובש שמואל אריאלי תיארו את הזירה הקשה: "מדובר בתאונת דרכים קשה מאוד בין שני כלי רכב. ראינו גבר בשנות ה-40 שוכב בשולי הכביש כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות משמעותיות, וגבר נוסף שנלכד ברכבו כשגם הוא ללא הכרה".

אנשי ההצלה הוסיפו: "ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב הם היו ללא סימני חיים ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותם. במקביל, הענקנו טיפול רפואי ופינינו לבי"ח אישה שנפצעה באורח בינוני".

חובשי איחוד הצלה מוישי סירוקה, מרדכי דוד גולדמן ודודי וורטהיימר מסרו: "מדובר בזירה קשה של תאונה עם מעורבות שני כלי רכב. ביצענו פעולות החייאה בשני צעירים בגילאי 40 ו-30 שלאחר מכן נקבע מותם בזירה עקב אופי הפציעות הקשות מהם סבלו. כמו כן הענקנו סיוע בזירה לנפגעת אחת בת 35 שמצבה בינוני שפונתה לבית החולים להמשך טיפול".

זירת התאונה הקטלנית, הלילה ( צילום: דוברות זק"א )

מתנדבי זק"א ממחוז ירושלים, צוות בית שמש, הוזעקו למקום ופעלו במשך שעות הלילה לטיפול בכבוד המת ובאיסוף הממצאים בזירה. אברימי קאפ, מפקד זק"א בית שמש, יוסף חיים האוזי סגן המפקד, ומתנדבי זק"א שלומי קאפ, שלומי פרץ ואראל פינץ מסרו: "מדובר בזירת תאונה קשה מאוד בין שני כלי רכב. כשהגענו למקום ראינו את שני כלי הרכב מרוסקים והפוכים בשני צידי הכביש".

המתנדבים הוסיפו: "באחד הרכבים נעשה חילוץ מורכב וארוך של כב"ה. שני גברים כבני 40 סבלו מחבלות רב מערכתיות והיו ללא סימני חיים, וצוותי מד"א נאלצו לאשר את מותם במקום. אנו מטפלים בכבוד המת ובאיסוף הממצאים בזירה".

מדוברות המשטרה נמסר: "שוטרי מחוז ירושלים, אגף התנועה ולוחמי מג"ב פועלים כעת בזירת תאונת דרכים קטלנית שאירעה בכביש 383, בסמוך לתל עזקה. על פי דיווח ראשוני, מדובר ככל הנראה בתאונה חזיתית במעורבות שני כלי רכב. כתוצאה מהתאונה נקבע מותם של שני מעורבים בזירה על ידי גורמי הרפואה, ומעורבת נוספת פונתה במצב בינוני".

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.