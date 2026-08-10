שלושה ימים לאחר האסון הקשה שהכה בהלם את ציבור שומרי התורה והמצוות, הגיע הבוקר (שלישי) לארץ הקודש ארונו של הילד הרך שלום סגינר ז"ל, שנפטר בטרם עת בהיותו כבן ארבע שנים. הילד ז"ל הוא נכדו של מרן הגאון רבי שלום ארוש שליט"א, ראש מוסדות 'חוט של חסד', ועל שמו נקרא.

האסון המצער אירע בעיר סן חוסה דל קאבו שבמקסיקו, שם שהתה משפחת הנפטר, כאשר הילד טבע למוות בנסיבות טראגיות.

מיד עם קבלת הידיעה הקשה, נכנסו לפעולה מתנדבי היחידה הבינלאומית של ארגון זק"א, בשיתוף פעולה הדוק עם נציגי משרד החוץ הישראלי, על מנת ללוות את בני המשפחה השכולה ולפעול להבאת ארונו של הילד לקבורה בארץ ישראל בהקדם האפשרי.

בעקבות פעילות נמרצת של מתנדבי זק"א מול הרשויות המקומיות ומערכת המשפט במקסיקו, נמנעה בחסדי שמים נתיחת גופתו של הילד, והוא שוחרר לקבורה. לאחר השלמת כלל ההליכים הבירוקרטיים והמשפטיים הנדרשים, הועלה ארונו על טיסה לישראל.

ארונו של הילד שלום ז"ל הגיע הבוקר לנמל התעופה בן גוריון, לאחר שהועבר בטיסה פרטית ממקסיקו לניו יורק, ומשם בטיסה ישירה לארץ הקודש.

מסע ההלוויה יצא הבוקר (יום שלישי) בשעה 11:30 מהיכל ישיבת 'חוט של חסד' ברחוב שמואל הנביא 13 בירושלים, ומשם לבית הקברות בהר הזיתים, שם יובא למנוחת עולמים.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.