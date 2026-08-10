קברו של הילד אלחנן קרני ז"ל ( צילום: סעיף 27א )

באישון ליל הובא למנוחת עולמו הילד אלחנן קרני ז"ל, בן שתים עשרה שנה, לאחר שנפטר בטביעה בנהר הירדן. האסון התרחש במהלך שיט משפחתי בימי בין הזמנים.

האירוע המזעזע אירע אתמול, כאשר הילד ז"ל נפל מכלי השיט במהלך הפעילות הימית. כאשר נותק הקשר עמו, הוזעקו כוחות משטרה, חילוץ והצלה לאזור. לאחר סריקות ממושכות ומורטות עצבים, אותר הילד במים והוצא ללא סימני חיים. בשעות שלאחר ההלוויה הקורעת לב הופצה תמונת קברו הטרי של הילד ז"ל – תזכורת כואבת לנפש טהורה שבמקום לפתוח את שנת הלימודים בכיתה ח' בראש חודש אלול הבעל"ט, נטמן בקרקע.

הקבר הטרי, הלילה ( צילום: סעיף 27א )

האבל כבד במיוחד, שכן זמן קצר לפני כן ציינה המשפחה את האירוסין של בתם, כאשר החתונה תוכננה להתקיים בחודש חשוון הבעל"ט. ימי השמחה וההכנות הפכו בן רגע לאבל עמוק ונורא.

בני המשפחה ומלמדיו בתלמוד תורה ברסלב בשכונת ברכפלד ספדו לו בדמעות שליש והעידו על ילד מיוחד במעלותיו. חבריו לספסל הלימודים תיארו את שקידתו בתורה, את מידותיו המשובחות ואת האור והשמחה שהקרין בכל מקום שבו שהה.