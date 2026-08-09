ברקע: החילוץ היום ממערת קשת ( צילום: כבאות והצלה לישראל )

יממה של אבל כבד פקדה את הציבור מאז מוצאי שבת קודש ועד שעות הערב של יום ראשון, כאשר ארבעה ילדים ונערים התבקשו לבית עולמם באסונות קשים שהתרחשו בימי בין הזמנים תשפ"ו. הבשורות הקשות הגיעו בזו אחר זו והותירו משפחות שלמות באבל עמוק.

במהלך הלילה התקבלה הידיעה הקשה ממקסיקו על פטירתו של הילד שלום סגינר ז"ל, בן ארבע שנים, נכדו של הגאון רבי שלום ארוש, ראש מוסדות 'חוט של חסד'. הילד טבע בבריכה במהלך חופשה משפחתית במדינה. האסון התרחש במלון בסן חוסה דל קאבו, כאשר הילד נפל לבריכה ולמרות מאמצי ההצלה נקבע מותו במקום. היחידה הבינלאומית של זק"א פעלה מול הרשויות המקומיות, ולאחר פניות הצליחו למנוע נתיחה ולשחרר את הגופה. במשפחה נמסר: "ברוך דיין האמת. עלה מוות בחלוננו בבשורה הקשה על פטירתו של הילד הטהור שלום סגינר, בן רבי אסף ורבקה, נכדו של יבלחט"א הגאון רבי שלום ארוש שליט"א. בן ארבע בלבד, עלה טהור וזך. השם ינחמנו וירפא שברינו". הגאון רבי שלום ארוש שליט"א, סבו של הנפטר, הוא ממגדולי מזכי הרבים ומחזירי התשובה בדורנו ומייסד מוסדות 'חוט של חסד' הפועלים ברחבי הארץ.

הגאון רבי שלום ארוש ( צילום: ליאור משה )

בשעות הצהריים התרחש אסון נוסף כאשר הילד בצלאל דוד גילר ז"ל, בן חמש שנים מקהילת חב"ד בלוד, נשכח ברכב סגור. המשפחה שבה לביתה ברחוב צמח צדק בשיכון חב"ד, והילד ככל הנראה נרדם ברכב ונותר בו.

כשעתיים לאחר מכן גילה האב כי הילד עדיין נמצא ברכב, ומצא אותו מחוסר הכרה. צוותי איחוד הצלה שהגיעו למקום העניקו סיוע רפואי ראשוני והילד פונה לבית החולים אסף הרופא במצב אנוש, אך הרופאים נאלצו לקבוע את מותו.

הזמר החסידי אבי מנחם מקהילת חב"ד בלוד, שהיה במקום בעת האירוע, תיאר: "הלב נשבר היום בחב"ד לוד. הייתי במקום וראיתי מקרוב את ניסיונות ההחייאה בילד הקטן שנשכח ברכב. קשה לתאר במילים את מה שראיתי. את אנשי ההצלה שנלחמו בכל הכוחות על חייו, ואת הכאב וההלם שהיו במקום. אני בכוונה לא רוצה להיכנס לתיאורים הקשים של מה שהיה בתוך הרכב. זה מיותר וכואב מדי. אבל אני כן מרגיש חובה לומר דבר אחד לכולנו: אסור לנו להקל ראש בנושא הזה. ילדים הם החיים שלנו. צריך לעשות הכול כדי למנוע מקרה כזה – תזכורות בטלפון, בדיקה של הרכב בכל יציאה, אמצעי התרעה וכל דבר שיכול למנוע את האסון הבא. אין כאן מקום לשיפוט או להאשמות. יש כאן משפחה שעוברת ברגעים האלה את הכאב הנורא ביותר שאפשר לדמיין. הלב שלי איתם. שלא נדע עוד צער, ושנשמע רק בשורות טובות". הילד הובא למנוחות בהלוויה כואבת.

הילד בצלאל דוד ע"ה

בשעות הערב הותר לפרסום כי הנער אלחנן קרני ז"ל, בן 12 ממודיעין עילית, תלמיד תלמוד תורה ברסלב בברכפלד, נפל בבוקר מכלי שייט במהלך שיט משפחתי בנהר הירדן באזור יסוד המעלה. לאחר שנותק הקשר עמו הוזעקו כוחות משטרה והצלה ונפתחו סריקות נרחבות.

צוותי כיבוי והצלה ולוחמי היחידה לחילוצים מיוחדים של מחוז צפון, יחד עם מתנדבי יחידת חילוץ גולן, סרקו במים ועל הגדות. בתום הסריקות אותר הנער בתוך המים, וצוותי רפואה קבעו את מותו.

מלמדיו וחבריו מתארים ילד חינני ואהוב, בעל מידות טובות ואצילות נפש, ששקד על תלמודו בהתמדה. האסון מכה במשפחה בתקופה שבה הייתה שרויה בהכנות לשמחה - אחותו של אלחנן ז"ל התארסה לפני כשבועיים, וחתונתה צפויה להתקיים בחודש חשוון הקרוב. מדובר באסון נוסף המטלטל את קהילת ברסלב בברכפלד תוך שבועות ספורים, לאחר שביום י"ז בתמוז נהרג בתאונת דרכים הילד משה גלינסקי ז"ל, שאף הוא למד באותו תלמוד תורה.

נר נשמה ( צילום: שאטרסטוק )

בהמשך הערב התקבלה בשורה קשה נוספת: בחור ישיבה כבן 16, תושב הצפון מהציונות הדתית, נפל מגובה של כארבעים מטרים במהלך פעילות סנפלינג במערת קשת שבאזור אדמית בגליל המערבי. כוחות ההצלה נאלצו להזעיק את יחידת 669 לצורך החילוץ בשל התנאים הטופוגרפיים המורכבים. למרבה הצער, מותו של הנער נקבע במקום.

יוסי ואורית אוזן, בעל ואישה חובשים מתנדבים באיחוד הצלה, והחובש ליאור חסן שהגיעו ראשונים למקום מסרו: "נמסר לנו כי הוא נפל מגובה במהלך סנפלינג, לצערנו נקבע מותו בשטח אופי הפציעות הקשות מהם סבל. צוותי יחידת חוסן של איחוד הצלה מעניקים טיפול נפשי בזירה עקב אופי האירוע".

ארבעת האסונות הקשים מחדדים את החשיבות של שמירה קפדנית על כללי בטיחות, במיוחד בימי בין הזמנים כאשר ילדים רבים יוצאים לטיולים ופעילויות. בין הכללים החיוניים: אי השארת ילדים ברכב גם לרגע, השגחה צמודה על ילדים בסביבת מים, שימוש בציוד בטיחות תקין בפעילויות אתגר, ובדיקה קפדנית של תנאי הבטיחות בכל פעילות.

האסונות מצטרפים לשורה של תאונות ואירועים קשים שהתרחשו בימי בין הזמנים האחרונים. ארגוני החירום קוראים להורים להקפיד על כללי בטיחות בסיסיים ולשמור על ערנות מתמדת. צוותי יחידת חוסן של איחוד הצלה מעניקים טיפול נפשי למשפחות ולעדי האירועים הקשים.