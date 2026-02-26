כוחות קומנדו מקסיקניים לכדו את אודיאס פלורס, המכונה "אל ג'רדינרו", במבצע חשאי ומתוח שבוצע בתיאום עם המודיעין האמריקאי | המעצר של המועמד המוביל להנהגת קרטל חליסקו (CJNG) מהווה מכה אנושה לארגון הפשע החזק בעולם (חדשות בעולם)
לאחר מותו של "אל מנצ'ו", ראש ארגון ה-CJNG, מקסיקו נשטפה בגל אלימות חסר תקדים של חסימות דרכים ואוטובוסים בוערים | בתוך התופת הזו, נהג אוטובוס אמיץ סירב להיכנע לחמושים שניסו לחטוף ולהצית את רכבו העמוס (חדשות בעולם)
מכה אנושה ליוזמת השלום של הנשיא טראמפ: מקסיקו הודיעה על דחיית ההזמנה למועצת עזה בשל אי-שיתוף "מדינת פלסטין". במקביל, הוותיקן מטיל פצצה ומסרב להשתתף במועצה מחשש לניסיון אמריקני לעקוף את האו"ם וליצור מסלול עוקף ללגיטימיות הבינלאומית (בעולם)
מבצע ביולוגי חסר תקדים בשמי ארה"ב: מיליוני חרקים מהונדסים הומטרו מהאוויר כדי לעצור טפיל אכזרי שטורף בעלי חיים בעודם בחיים | בעזרת טכנולוגיה חדישה של זבובים עקרים הזוהרים בחושך, המדענים מנסים להכריע את המלחמה המסתורית שמתחוללת בגבול מקסיקו (מעניין)
מטוס Beechcraft 350 King Air (XC-LQV) ביצע נחיתת גחון בנמל התעופה ריינוסה גנרל לוסיו בלנקו (REX) שבמקסיקו | במהלך הגישה לנחיתה, ביום רביעי האחרון, כן הנסע לא נפרס כראוי, מה שאילץ את הצוות לבצע תמרון חירום ולנחות ללא הגלגלים | כוחות החירום נערכו בצידי המסלול | לנוסעים והצוות - שלום | כך נראו רגעי הנחיתה הדרמטיים | צפו (תעופה)
גבר נלכד הפוך במיכל אשפה ציבורי בגוואדלחרה שבמקסיקו לאחר שניסה לשלוף חפץ | עדי ראייה במקום דיווחו כי בתחילה חשבו שמדובר במתיחה או במעשה קונדס, אך במהרה התברר כי מדובר באירוע חירום של ממש | כך הוא חולץ (בעולם, מעניין)
טייס בטיסה שעמדה להמריא ביום שישי מנמל התעופה הבינלאומי "בניטו חוארז" במקסיקו סיטי, סירב להמריא והסביר לנוסעים שמדובר במחאה נגד מעסיקיו | "המטוס הזה לא ממריא עד שהם משלמים את מה שהם חייבים לי", אמר הטייס לעשרות נוסעי טיסה מסחרית בתיעוד שהפך לוויראלי (תעופה)
עשרה בני אדם נספו אתמול כשמטוס מנהלים פרטי התרסק לתוך מחסן במרכז מקסיקו | בתיעוד דרמטי ממצלמת אבטחה שפורסם ברשתות החברתיות נראה המטוס חוצה את הרקיע וצולל לעבר הקרקע, ובתיעוד נוסף שפורסם נראה מחסן עולה בלהבות ליד מגרש כדורגל (תעופה)
בהתרגשות עצומה קיבלו תושבי מקסיקו את פניו של הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד יוסף • ממפגשים מרגשים עם אלפי תלמידי תשב"ר ועד שיחות עומק עם ראשי הקהילות והממשל • סיקור נרחב ממסע החיזוק שהרעיד את אמות הסיפים במרכז אמריקה (חרדים)
כשבוע לאחר התקרית החריגה בנמל התעופה במקסיקו, במהלכה גבר זר נתפס על ידי צוות שדה התעופה כשהוא מטפס אל תא הגלגלים של מטוס שהחל בהמראה, הרשויות במדינה פרסמו את פרטי התחקיר הראשוני ולפיו מדובר בגבר מקומי שהיה ב"משבר פסיכולוגי חריף" | כך הוא הצליח לפרוץ למסלול (תעופה)
רגעי אימה נרשמו בנמל התעופה הבינלאומי במקסיקו כאשר "נוסע סמוי" נתפס על ידי צוות שדה התעופה כשהוא מטפס אל תא הגלגלים של מטוס שהחל בהמראה | עד ראייה תיעד את הרגע שבו האיש טיפס על אחד מצמיגי המטוס אל לתוך תא הגלגלים, רגעים ספורים לפני שצוות שדה התעופה מיהר לעצור אותו (תעופה)
כמאה ועשרים שוטרים נפצעו בהפגנות אלימות במיוחד שפרצו בשבת במקסיקו | הנשיאה היהודייה ספגה גם ריסוסים אנטישמיים על ארמון הנשיאות | ההפגנות התקיימו על רקע רציחתו לאחרונה של ראש עיר שקרא למלחמה בארגוני הפשע (חדשות, בעולם)
משמרות המהפכה של איראן תכננו להתנקש בחייה של שגרירת ישראל במקסיקו עינת קרנץ נייגר - אך תוכנית ההתנקשות נחשפה וסוכלה בידי כוחות הביטחון המקסיקנים | גורם אמריקני אמר כי המזימה תוכננה לצאת לפועל במחצית הראשונה של 2025 (בעולם)
בימים האחרונים, מתמודדת המדינה הצפון-אמריקנית עם הצפות ענק שזרעו הרס רב וגבו גם חיי אדם | עד כה נהרגו לפחות 64 בני אדם ועוד עשרות נחשבים לנעדרים כשחשש כבד קיים לחייהם | 100,000 בתים נפגעו בהצפות ושיטפונות הענק (חדשות, בעולם)
הגאון רבי ישראל אברג'ל, ראש מוסדות "המאיר לארץ", יצא במוצאי שבת האחרון למסע חיזוק בקהילות היהודיות בארה"ב ומקסיקו. במהלך המסע נפגש עם תומכים ומסר שיעורי תורה |כן השתתף הרב במעמדי סליחות | צפו בתיעוד (חרדים)