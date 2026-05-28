לקול תרועת שופרות, השתלשלה מתקרת אולם הנשפים גן סנטה פה במקסיקו סיטי בערבו של יום שלישי האחרון כספת שקופה, מתוכה האיר באור יקרות סט ש"ס במהדורת עור יוקרתית. בפתחו של כל אחד מכרכי הש"ס, הופיעה חתימתם וברכתם של גדולי הדור בכתב ידם שהקדישו את המהדורה לטובת כולל 'מאור אברהם – כתר תורה', הכולל הגדול ביותר באמריקה הלטינית, לרגל חגיגות שנת הארבעים.

הפריט הנדיר והייחודי עורר התעניינות חסרת תקדים בקרב נדיבים ואספנים, ובתום מכירה פומבית בה נטלו חלק גדולי הפילנתרופים במקסיקו היהודית, נמכר תמורת תרומה בסך 2,600,000 דולר שהוקדשו להמשך ביסוסו והרחבתו של כולל 'מאור אברהם'.

הכולל פועל במסגרת מוסדות 'כתר תורה' בראשות ראש המוסדות הגאון רבי אברהם שבות, ראש הישיבה הגאון רבי מנחם יוני והגאון רבי נפתלי ברינגר, מראשי הכולל. לאורך השנים הפך המקום למרכז תורה וסביבו נבנתה תשתית תורנית המקרינה על כלל הקהילות במקסיקו.

ב'מעמד הגדול' שבו השתתפו רבני הקהילות, מרביצי התורה, נדיבי עם ואישי ציבור ואחרון חביבים – אברכי הכוללים ובני ביתם, הוכרזו ברוב רושם מאה וארבעים אברכי הכולל שקיבלו על עצמם לסיים את הש"ס כולו בעיון להצלחת האירוע ולזכות מחזיקי התורה.

במטרה להטביע את חותם המאורע בכל קהילות מקסיקו, חולק בכל בית מדרש במקסיקו סיטי סט חדש של ש"ס תלמוד בבלי במהדורה מיוחדת הנושאת את השם 'ש"ס מקסיקו', תרומת נדיבי הקהילה המקומית שהקדישו את מסכתות הש"ס. בטקס מיוחד שנערך במהלך הדינר, קיבל כל תורם את כרך המסכת אותה תרם, ואף נשות התורמים קיבלו שי מיוחד לאות הוקרה.

שיאו הדרמטי של הדינר היוקרתי נרשם כאמור, כאשר במרכז האולם הוצבה בתוך כספת שקופה מהדורת ש"ס תלמוד בבלי יוקרתית ונדירה במיוחד בכריכת עור אמיתי, שהועמדה למכירה פומבית לכל המרבה במחיר.

ייחודה של המהדורה ההיסטורית הוא בכך שכל אחד מכרכי הש"ס נושא חתימה אישית בכתב יד מקורי של מרנן ורבנן גדולי ישראל. לא מדובר בפריט אספנות בלבד, אלא בנכס רוחני חד פעמי, המאגד בתוכו את ברכתם, עידודם וחתימתם של מאורי הדור על מפעל התורה הגדול של יהדות מקסיקו.

בין החותמים על כרכי הש"ס: מרנן ורבנן הגר"ד לנדו, הגרמ"ה הירש, הגר"י עדס, הגר"י זילברשטיין, הגר"ד סגל, הגר"מ צדקה, הראשלצי"ם הגר"י יוסף, הגר"ד יוסף, הגר"ש עמאר, הגר"א סלים, הגר"י הלל והגר"ש גלאי. גדולי ישראל אף צירפו את ברכתם המיוחדת.

עצם נדירותו של הש"ס, בצירוף מטרת הקודש לשמה הוא נמכר, הפכו את המכירה לאחד מרגעי השיא הבלתי נשכחים בתולדות הדינרים התורניים בעולם היהודי.