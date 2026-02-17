רגעים של שטייגען מיוחד במעונו של הגר"י זלושינסקי בבני ברק לרגל פתיחת כולל "תורת אשר" בבית שמש. במעמד ה"לחיים" הוכרז כי הגר"ב הרשלר יעמוד בראשות הכולל, שינציח את זכרו הטהור של הגר"א דויטש זצ"ל• הגר"י זלושינסקי: 'ההנצחה הכי מועילה זה עוד מקום תורה' | הגר"ב הרשלר יעמוד בראש הכולל (חדשות עולם הישיבות)
בלייקווד נערך השבוע דינר מפואר לטובת החזקת 'כולל באבוב', בביתו של הנגיד ר' דניאל ראטבערג | במהלך הדינר הופיע בהדרו, האדמו"ר מבאבוב, שנשא מדברות קודשו וחיזק את ידי התומכים בעמלי התורה | בסיום המשא עברו הנגידים להתברך ולקבל כוסית 'לחיים' מידי הרבי, ולאחר מכן זכו הנוכחים להתפלל תפילת מנחה יחד עם האדמו"ר (חסידים)
בעיצומם של ימי השמחה בנישואי נינתו, הגיע האדמו"ר מסאטמר לסיור בהיכל הכולל של החסידות בוויליאמסבורג. לאחר שהאדמו"ר סייר במקום והביע את קורת רוחו המרובה מהשקידה, התפלל תפילת מנחה בצוותא עם האברכים, שהתרגשו מהופעתו של מלך בתוכם (חסידים)
במוצאי שבת קודש האחרון (פרשת בא), הגיע האדמו"ר מדושינסקיא למעמד יסוד כולל 'קניני' המיועד לקובעי עתים לתורה בשכונת רמה ד' • הכולל החדש יפעל על פי שיטת הלימוד המיוחדת לרכישת בקיאות נצחית, כהמשך להצלחת ה'שטיבל מסכתא' • תיעוד מרומם (חסידים)
נגידים ושועי עולם התכנסו לדינר השנתי לטובת 'כולל זכרון חיים' דחסידי באבוב | המעמד התקיים בהיכל בית המדרש הישן של החסידות בבורו פארק, והתאפיין בפשטות יוצאת דופן, כשהדינר התקיים סביב שולחנות ערוכים במיני מגדנות ובכיבוד ברמת הפשטות, לאחר שהנהלת הכולל הפנתה את המשאבים, כדי לתמוך ישירות באברכים, במקום לקיימו כאירוע ראווה מפואר | בשיאו של הערב, זכו הנוכחים להופעתו הכבודה של האדמו"ר מבאבוב, שנשא את המשא המרכזי. בסיום דבריו, העניק הרבי תעודות הוקרה מיוחדות לאברכים היקרים, וברך בחמימות את הנגידים החשובים שהתכנסו במעמד הצנוע (חסידים)
בין כל מאות הכוללים והיכלי התורה, בולט מקום אחד שוקק חיים ואהבת תורה - המיועד לעמלי תורה שראו דבר או שניים בחייהם | עשרות אברכים בגילאי למעלה מ-70 יושבים ושוקדים על תלמודם כבני ישיבה צעירים (עולם הישיבות)
כמנהגם מידי שנה לקראת הימים הנוראים, הגיעו השבוע אברכי כולל "תורת יוסף" בביתר עילית, יחד עם ראש הכולל הרה"ג ר' חיים שמעון רביע, לבתיהם של גדולי ישראל בעיה"ק ירושלים, כדי לשמוע דברי חיזוק והדרכה, ולקבל ברכתם לקראת השנה החדשה הבעל"ט (חרדים)
בעוד עסקני חצה"ק באיאן טרודים לקראת ההדלקה הגדולה ב'הר מירון' בליל ל"ג בעומר ע"י האדמו"ר, התקבצו פרחי החסידות, צעירי האברכים, לשמוע שיחת חיזוק והתעוררות לקראת האי יומא, מפי הגה"צ גאב"ד זוועהיל, אשר הגיע במיוחד אל היכל הכולל בביתר עילית, להכין את האברכים אשר שתו בצמא את דבריו הנעימים, בהכנה דרבה | צפו בתיעוד (חסידים)
אברכי כולל ישיבת 'טבריה קוממיות', בראשות הגאון רבי דוד מיכאל שמידל יו"ר אגודת 'אתרא קדישא', זכו השבוע להופעתו של האדמו"ר ממשכנות הרועים | האברכים השוהים בכולל משבת לשבת התענגו על ה' בשמחת בית צדיקים שערך הרבי בין כותלי הכולל (חסידים)
בחצר הקודש מונקאטש נערך הדינר השנתי לטובת כולל 'חיים ושלום זכרון צבי' | את המעמד הנעימו חברי מקהלת מונקאטש בניגונים עתיקים, יחד עם חוקר ניגוני קודש הרב דוד מאיר רוס | האדמו"ר פיאר את המעמד בהופעתו הכבודה וחילק תשורה נאה לתורמים -קופסת גפרורים מכסף טהור להדלקת נרות שב"ק (חסידים)