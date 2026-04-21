רגע מרומם של המשכיות והרבצת תורה נרשם השבוע במעונו של מנהיג הפלג הירושלמי, הגאון רבי אשר דויטש זצ"ל, ברחוב הרב וסרמן בבני ברק. עשרות תלמידים ורבנים התכנסו למעמד צנוע אך מרגש לרגל ייסודו של מוקד תורני חדש בעיר התורה בית שמש.

את המשא המרכזי במעמד נשא הגאון רבי יונה זלושינסקי, ראש ישיבת פוניבז' וממנהיגי הפלג הירושלמי. בדבריו עמד הרב זלושינסקי על הצורך בחיזוק התורה דווקא בימים אלו, כש"רבים קמים עלינו", ובירך בחום את ראש הכולל החדש, הגאון רבי בצלאל הרשלר, מי ששימש את הגר"א דויטש זצ"ל עשרות שנים וכעת זוכה להנציח את מורשתו בעיר התורה המתפתחת.

הרב זלושינסקי האריך בדבריו על מעלתו של הגר"א דויטש זצ"ל, תוך שהוא מדגיש שאין ספק שההנצחה הכי מועילה לראש הישיבה זצ"ל היא עוד מקום תורה ועוד שעות של שטייגען שיילמדו לזכרו. "כל שעה של לימוד תורה במקום הזה תהיה עילוי נשמה אמיתי", ציין במהלך דבריו.

הכולל החדש בבית שמש מצטרף לשורה של מוסדות תורה שהוקמו בחודשים האחרונים לזכרו של הגר"א דויטש זצ"ל. כידוע, לפני מספר חודשים הונח אבן פינה לישיבה חדשה במודיעין עילית בשם "בית אשר", וכן נחנך מקווה טהרה בפתח תקווה על שמו של ראש הישיבה זצ"ל.

הגר"ב הרשלר, שיעמוד בראש הכולל החדש, נחשב לאחד מתלמידיו המובהקים של הגר"א דויטש זצ"ל. במשך עשרות שנים שימש לצדו של ראש הישיבה, וזכה לשאוב מתורתו ומדרכו. כעת, כפי שציין הרב זלושינסקי במעמד, הוא זוכה להמשיך את דרכו ולהנחיל את מורשתו לדור הבא.

המעמד התקיים באווירה של התעלות ורוממות רוח, כאשר הנוכחים חשו את המשמעות המיוחדת של רגע זה - המשכיות של דרך התורה והיראה שהותווה על ידי הגר"א דויטש זצ"ל. בסיום המעמד, עברו הנוכחים לומר "לחיים" ולברך זה את זה בהצלחה בהרבצת התורה.