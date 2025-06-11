מעמד כביר של כבוד התורה נערך אמש בבני ברק, בהשתתפות מאות אברכים ובחורי ישיבות שהעלו את פרי עמלם עלי גיליון • במרכז המעמד שמעו דברי חיזוק מפי הגר"ע אויערבאך וגדולי ראשי הישיבות • המעמד הוקדש לזכרו של הנשיא ומייסד הדרך, הגרב"ש דויטש זצ"ל (חרדים)
בשבת האחרונה התקיימה שבת הוקרה מיוחדת, לכאלף תלמידי ישיבות המשתייכים לפלג הירושלמי ועומדים להיות "עריקים גאים", ראש הישיבה הגאון רבי יונה זלושינסקי, ששותף היום בהנהגת הפלג הירושלמי, לצד הגר"ע אוירבך נשא נאום לוחמני במיוחד, ותקף גם את המפלגות החרדיות שלא ניצבות באופן אחיד נגד כל פשרה ולא דורשות הסדר תורתו אומנותו | צפו בדבריו (חדשות חרדים)