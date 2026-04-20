ממלכת התורה 'וכתבתם', המפיחה רוח חיים בכתיבת חידושי תורה בקרב צורבי מרבנן, קיימה אמש (ראשון) מעמד כביר של הוקרה והערכה לעמלי התורה בעיר התורה והחסידות בני ברק, שם התכנסו תחת קורת גג אחת המוני האברכים ובחורי הישיבות שהגיעו לחגוג את סיומם של אלפי קובצי חידושי תורה שנכתבו במהלך השנה האחרונה.

את שולחן המזרח פיארו גדולי ישראל וראשי הישיבות. את המשא המרכזי נשא הגאון רבי עזריאל אויערבאך, שעמד בדבריו על חשיבות הכתיבה ככלי לקניין התורה.

כמו כן נשאו דברים: הגאון רבי אליעזר דינר. הגאון רבי שמואל מרקוביץ. הגאון רבי מרדכי גרוס. הגאון רבי זבולון שוב. הגאון רבי יונה זלושינסקי. הגאון רבי דוד מינצר. הגאון רבי משה שמידע. ועוד.

המעמד השנה הוקדש לזכרו ולעילוי נשמתו של נשיא הארגון ומתווה דרכו, הגאון רבי ברוך שמואל הכהן דויטש זצוק"ל. הרבנים ציינו בדבריהם את מסירותו המופלאה, כאשר למרות עמלו הרב בתורה, היה מטריח עצמו מדי שנה לעבור על אלפי חידושי התורה שנשלחו למערכת, תוך שהוא מעודד במילים חמות כל כותב וכותב.