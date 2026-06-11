נחתים אמריקאים עולים על מסוק UH-1Y ( צילום: צבא ארה"ב | חשבון רשמי )

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, פרסם היום (חמישי) הצהרה לוחמנית בה הכריז כי צבא ארה"ב צפוי לבצע תקיפה נרחבת ועוצמתית נגד איראן נוספת הלילה. בהודעה טען הנשיא כי מרבית מערכות ההגנה והתקיפה של הרפובליקה האסלאמית כבר הושמדו לחלוטין.

"ארצות הברית תכה באיראן חזק מאוד הלילה", כתב טראמפ בהודעתו. "חיל הים, חיל האוויר, הרדאר, הנ"מ וכל שאר סוגי ההגנה שלה, יחד עם רוב היכולת ההתקפית שלה, נעלמו". ההצהרה מגיעה על רקע סבב שני של תקיפות אמריקניות באיראן תוך פחות מ-48 שעות. תוכנית להשתלט על שדות הנפט החלק המרכזי בהצהרת טראמפ התמקד בכוונות ארוכות טווח של הממשל האמריקני. הנשיא הבהיר כי בכוונת ארה"ב להשתלט בעתיד הקרוב על נכסי האנרגיה המרכזיים של איראן, ובראשם אי הנפט האסטרטגי ח'ארג', שממנו מיוצא חלק ניכר מהנפט האיראני. "סוף המשחק": מבצע ההשתלטות האמריקני על האי האיראני - שבבית הלבן שומרים כמוצא אחרון יוסי נכטיגל | 18:02 "בנקודה כלשהי בעתיד הלא רחוק, אנחנו ניקח את האי ח'ארג' ונקודות תשתית נפט אחרות", הצהיר טראמפ. לדבריו, המטרה היא "להניח שליטה מוחלטת על שוקי הנפט והגז שלהם, בדומה למה שעשינו עם ונצואלה". הנשיא טען כי המהלך בונצואלה "עובד בצורה מבריקה הן עבור ונצואלה והן עבור ארצות הברית". רקע: סבב תקיפות אמריקני נרחב ההצהרה של טראמפ מגיעה לאחר שכוחות צבא ארה"ב ביצעו הלילה תקיפות נרחבות נגד יעדים אסטרטגיים באיראן. על פי הודעת פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, הכוחות האמריקניים תקפו יכולות מעקב צבאיות, מערכות תקשורת ואתרי הגנה אווירית ברחבי המדינה. הפיצוצים הרעידו שישה מוקדי מפתח ברחבי איראן, ביניהם קראג', בנדר עבאס, סינאנדאג' וורמין. על פי דיווחים מאיראן, הופעלו מערכות הגנה אווירית במחוז פארס, באי קשם ובבירה טהרן. כמו כן דווח על פיצוצים באי קיש, באי קשם ובסיריק הסמוכה למצר הורמוז - נקודת המעבר האסטרטגית של מכליות הנפט העולמיות.

ארה"ב וערב הסעודית הדגימו טכנולוגיות נגד-מל"טים ( צילום: צבא ארה"ב | חשבון רשמי )

דיון דרמטי בבית הלבן

שעות ספורות לפני פרסום ההצהרה, קיים טראמפ דיון דרמטי בחדר המצב בבית הלבן בנוגע לאפשרות של תקיפות נוספות נגד איראן. בדיון השתתפו בכירי הממשל, ביניהם סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס, מזכיר המדינה מרקו רוביו וראש ה-CIA ג'ון רטקליף.

שר ההגנה פיט הגסת' הודיע במקביל לדיון: "נכה באיראן חזק הלילה. נתקוף אתרים מרכזיים של המדינה". לדבריו, "ניצלנו את הפסקת האש כדי לשפר את המודיעין שברשותנו ולעדכן את בנק המטרות באיראן".

מטוסי הקרב בפעילות לילית במזרח התיכון ( צילום: ארכיון )

תגובות איראניות

בטהראן, שגריר איראן באו"ם, אמיר סעיד איראוואני, הפנה קריאה לנשיא טראמפ בה דרש ממנו לנטוש את שפת האיומים. "לא ניתן להשיג הסכם ארוך טווח באמצעות איומים, הפחדה או שימוש בכוח", הצהיר במהלך דיון חירום של מועצת הביטחון.

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, הודה בימים האחרונים בפרצה ביטחונית המטרידה את ההנהגה. "זה בלתי מתקבל על הדעת שהאויב יכול להתנקש בקלות כזו במפקדינו", אמר בטקס זיכרון ממלכתי. עם זאת, הוא הבהיר: "שהם ימשיכו לחלום על כך שנוותר או ניכנע בנוגע לכבודנו, לאדמתנו ולטריטוריה שלנו - זה לא משהו שנוותר עליו".

השלכות אזוריות

המתיחות הביטחונית במפרץ הפרסי הגיעה לשיא חדש. על פי דיווחים, איראן הגיבה לתקיפות האמריקניות בירי למדינות המפרץ, וכווית הודיעה על סגירת המרחב האווירי שלה. משמרות המהפכה האיראניות איימו לסגור את מצר הורמוז לתנועת כלי שיט.

בתוך המתיחות, דווח כי שלושה מלחים הודים נהרגו במצר הורמוז לאחר שצבא ארה"ב הפציץ מכלית נפט. גופותיהם נמשו מול חופי עומאן, אירוע שהוסיף שמן למדורת הסכסוך בין וושינגטון לטהראן.

בעוד המתווכים מקטאר מנסים לקדם מגעים בין שתי המעצמות, ההצהרה הלוחמנית של טראמפ מעידה על כך שהממשל האמריקני בוחר בשלב זה בלחץ צבאי מקסימלי על המשטר בטהראן. עדכונים נוספים בהמשך.