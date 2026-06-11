טראמפ מבטל תקיפה באיראן: 'הסכם אושר'

בהודעה מפתיעה שפורסמה הערב (חמישי), הודיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על ביטול התקיפה המתוכננת באיראן הלילה. הנשיא טען כי הושג הסכם מקיף עם הרפובליקה האסלאמית, שאושר על ידי ההנהגה האיראנית הבכירה ביותר.

"בהתבסס על העובדה שהדיונים עם הרפובליקה האסלאמית של איראן הובאו לרמה הגבוהה ביותר של ההנהגה האיראנית ואושרו, ביטלתי, כנשיא ארצות הברית של אמריקה, את התקיפות וההפצצות המתוכננות נגד איראן הערב", כתב טראמפ בהודעה הרשמית.

רשימה ארוכה של מדינות מעורבות

על פי הודעת הנשיא, ההסכם המסתמן זכה לאישור של מגוון רחב של גורמים אזוריים, כולל ישראל. "הדיונים והנקודות הסופיות אושרו, הן מבחינה קונספטואלית והן בפרטים רבים, על ידי כל הצדדים המעורבים", מסר טראמפ, תוך שהוא מונה רשימה ארוכה של מדינות: ארצות הברית, ישראל, ערב הסעודית, איחוד האמירויות, קטאר, טורקיה, פקיסטן, בחריין, כווית, ירדן, מצרים ואחרות.

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ההודעה מגיעה לאחר שבוע סוער במזרח התיכון, שכלל תקיפות באיראן, והודעה כי התקיפות ימשכו מידי ערב עד לחתימה על הסכם. כעת, לפי ההודעה החדשה, המתיחות הצבאית צפויה להיפסק - לפחות באופן זמני.

המצור הימי יישאר בתוקף

למרות ביטול התקיפה, הבהיר הנשיא כי הלחץ על איראן לא יוסר במלואו. "המצור הימי יישאר בתוקף מלא עד לסיום עסקה זו", נכתב בהודעה. טראמפ הוסיף כי "זמן ומקום החתימה יפורסמו בקרוב".

ההודעה מסיימת בחתימה רשמית: "דונלד ג'יי טראמפ, נשיא ארצות הברית של אמריקה".

באיראן, כך מדווחים בסוכנויות התקשורת המקומיות, לא מכירים בהסכם הקרוב ומתכחשים להודעתו של הנשיא.

יצוין כי בשבועות האחרונים חזר טראמפ 37 פעמים על ההבטחה שההסכם עם איראן "קרוב מאוד", תוך שהוא מתמרן בין אופטימיות פומבית לבין מציאות מורכבת בשטח. כעת, לפי ההודעה החדשה, נראה כי הושג פריצת דרך משמעותית - אם כי פרטי ההסכם טרם פורסמו.