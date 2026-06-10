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"עכשיו יכול לספר"

טראמפ לא התאפק וחשף: הוצאנו מאיראן מיליוני חביות כאלו ללא ידיעתם

בשיחה עם כתבים בבית הלבן, חשף נשיא ארצות הברית כי "לקחנו מאיראן 22 ספינות מלאות בחביות נפט, בשעה מאוחרת בלילה, והם לא ידעו על כך כי הרסנו להם את הרדאר" (בעולם)

טראמפ וחמינאי הבן (עיבוד תמונה: AI)

נשיא ארצות הברית חשף היום (רביעי), בשיחה עם עיתונאים שקיים בבית הלבן, כי ארצות הברית הוציאה חביות נפט מ - ללא ידיעתם של האיראנים.

הוא אמר: "עכשיו אני יכול להגיד, הוצאנו מיליוני חביות נפט. אתם יודעים מי לא יודע על זה, עד לרגע זה? איראן".

לדבריו, "לא היה להם רדאר כדי לעקוב אחרי זה, משום שהרסנו להם אותו. הוצאנו להם 22 ספינות מאוחר בלילה".

טראמפ הוסיף וציין שזו הסיבה שמחירי הנפטר יורדים. הוא הוסיף כי היה לו קשה לשמור על כך בסוד, "אבל כעת אני יכול לספר".

במקביל, פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע היום כי השביתו מיכלית נפט שעשתה דרכה לאיראן, למרות המצור. הם מסרו כי המיכלית נתפסה בעת שחצתה את מפרץ עומאן.

לדברי פיקוד המרכז האמריקני, הכוחות קראו לצוות הספינה, ומשלא נענו לבקשות הוטל חימוש לעבר חדר המנועים של הספינה.

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