הרב עזריאל אויערבך הוא אחד ממנהיגי הפלג הירושלמי ומגדולי ראשי הישיבות בעולם התורה החרדי בישראל. הוא אחיו של מייסד הפלג הירושלמי, הרב שמואל אויערבך זצ"ל, והמשיך את דרכו ההנהגתית לאחר פטירתו. הרב אויערבך מתגורר בבני ברק ומשמש כאחד מגדולי הפוסקים וההוגים בקהילה החרדית הליטאית, תוך שמירה על קו ההנהגה המסורתי של משפחת אויערבך.

בשנים האחרונות, הרב אויערבך ממשיך להוביל את הפלג הירושלמי בסוגיות מרכזיות הנוגעות לעולם התורה והחינוך. במהלך המצב הביטחוני האחרון, הרב העביר הוראות מפורטות למנהלי המוסדות והישיבות בנוגע להמשך סדרי הלימוד, כאשר הורה ללמוד כרגיל במוסדות הבנים ללא מסיבות פורים, תוך שמירה על בטיחות התלמידים. הוראותיו משקפות את גישתו המאוזנת בין המשך שגרת הלימוד לבין אחריות לבטיחות.

הרב אויערבך נוטל חלק פעיל במעמדי כבוד התורה ובאירועי עולם הישיבות. לאחרונה השתתף במעמד כביר של כבוד התורה שנערך בבני ברק לזכרו של הנשיא ומייסד הדרך, הגרב"ש דויטש זצ"ל, שם מסר דברי חיזוק בפני מאות אברכים ובחורי ישיבות. מעמדים אלו מדגישים את מעמדו המרכזי בהנהגת הפלג הירושלמי ואת השפעתו על דור הצעיר של לומדי התורה.

למרות מעמדו הרם, הרב אויערבך ידוע בצניעותו ובפשטותו. תיעוד שפורסם לאחרונה הראה אותו מגיע לתפילת ערבית וספירת העומר בשטיבלעך 'בית הלל' בקריית ויז'ניץ בבני ברק, ללא מלווים, כשהוא יושב על אחד הספסלים כאחד האדם. רגעים אלו משקפים את אישיותו הצנועה ואת גישתו שאין להתנשא על הציבור, למרות היותו אחד מגדולי מנהיגי יהדות החרדית בארץ.

בסוגיית הגיוס והמעצרים של אברכים, הרב אויערבך עומד בראש ההנהגה הרוחנית של הפלג הירושלמי. בעת מעצרים של צעירים חרדים, הפלג בהנהגתו מארגן מחאות והפגנות במטרה להביע את עמדתו העקרונית בנושא. פעילות זו משקפת את המשך הקו ההנהגתי שהונחל על ידי אחיו הרב שמואל אויערבך זצ"ל, תוך שמירה על עקרונות התורה כפי שהם רואים אותם.

הרב אויערבך פועל בשיתוף פעולה עם גדולי ישראל נוספים, ביניהם הרב דוד מינצר, הרב אליעזר דינר והרב משה שמידע, במטרה לשמור על ערכי התורה והחינוך החרדי. הנהגתו מתאפיינת בדגש על המשך הלימוד התורני ללא הפרעות, תוך שמירה על אורח החיים החרדי המסורתי ועל עצמאות מוסדות החינוך של הפלג הירושלמי.