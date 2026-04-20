הרב משה שמידע משמש כראש ישיבת גרודנא אשדוד, אחת מישיבות הליטאיות המרכזיות בישראל. הרב שמידע נמנה על גדולי ראשי הישיבות בדור הנוכחי, ומוביל את הישיבה בדרכה של מסורת גרודנא העתיקה, תוך שמירה על ערכי התורה והיראה שאפיינו את הישיבה לאורך הדורות.

בשנים האחרונות משתתף הרב שמידע במעמדים תורניים מרכזיים בציבור החרדי. לאחרונה נטל חלק במעמד כביר של כבוד התורה שנערך בבני ברק, בהשתתפות מאות אברכים ובחורי ישיבות, לצד גדולי ישראל כגון הרב עזריאל אויערבך וראשי ישיבות נוספים. המעמד הוקדש לזכרו של הגרב"ש דויטש זצ"ל, והעלה את חשיבות העמל בתורה והכתיבה על גיליון.

ישיבת גרודנא אשדוד, בראשות הרב שמידע, ממשיכה את מורשת ישיבת גרודנא ההיסטורית שנוסדה בליטא. הישיבה מתמקדת בלימוד עמוק של התלמוד והפוסקים, תוך דגש על הבנה יסודית ועיון מעמיק. שיטת הלימוד בישיבה משלבת את המסורת הליטאית המסורתית עם התאמה לצרכי התלמידים בדור הנוכחי.

הרב שמידע ידוע בגישתו החינוכית המיוחדת ובדאגתו האישית לכל תלמיד וחניך. הוא משקיע רבות בהדרכה אישית של בחורי הישיבה ובטיפוח דור עתידי של תלמידי חכמים. מעורבותו במעמדי כבוד התורה משקפת את חשיבות שהוא מייחס לחיזוק העמל בתורה ולהנצחת דמותם של גדולי ישראל.

פעילותו של הרב שמידע משתרעת גם מעבר לכותלי הישיבה. הוא נוטל חלק בהנהגה הרוחנית של הציבור החרדי הליטאי, ומשתתף בהתייעצויות עם גדולי התורה בסוגיות ציבוריות. קשריו עם ראשי ישיבות אחרים, כגון הרב יונה זלושינסקי, הרב אליעזר דינר והרב דוד מינצר, מחזקים את מעמדו כחלק מהנהגת עולם הישיבות בישראל.