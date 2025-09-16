במיקומו של הבית בו למד והתפלל ראש הישיבה הגאון רבי ברוך שמואל דויטש זצ"ל בשנותיו האחרונות, הוקם היכל תורה הפתוח סביב השעון • המבנה הוקדש לזכרו של בעל ה'שיח יצחק', הגרי"מ קוק זצ"ל, הידוע בחיבורו המיוחד לבחורי הישיבות • הגאון רבי דוד מילר קבע מזוזה ושיבח את היוזמה (חרדים)
צפו ברגעי קודש נעלים מימי חייו המרתקים של ראש הישיבה הגה"צ רבי ברוך שמואל דויטש זצ"ל, מנהיג תורני דגול שהעדיף את הצניעות על פני התהילה, והעמיד דורות של תלמידי חכמים | שוקי לרר פתח את האוצרות, ומגיש גלריה מרהיבה (חרדים)
אבלים וחפויי ראש, ליוו אמש אלפים למנוחות את ראש הישיבה הגאון רבי ברוך שמואל דויטש זצ"ל • במסע ההלוויה בבני ברק ובירושלים השתתפו גדולי ישראל שהספידוהו כהלכה, כמו כן, נשמעו דברי הספד בשידור חי מגדולי ישראל מעבר לים • צפו בתיעוד ענק (חרדים)
ראש הישיבה הגאון רבי ברוך שמואל דויטש זצוק"ל, השיב לפני זמן קצר את נשמתו הטהורה ליוצרה | במשך שנים רבות כיהן כראש ישיבת קול תורה וכראש הוועדה הרוחנית של דגל התורה ויתד נאמן והיה נחשב לאחד מהמקורבים הגדולים למרן הגרא"מ שך זצ"ל | מסע הלוויה צפוי לצאת היום מירושלים (ברוך דיין האמת)