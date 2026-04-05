המוני אדמו"רים ורבנים נהרו בערב פסח לאחר חצות היום למאפיית "טיב המצות" בבני ברק, כדי לאפות "מצות מצווה" בחבורה • בין המשתתפים נצפו האדמו"ר משבט הלוי, הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, רבה של מערב בני ברק, והגאון רבי מרדכי גרוס, גאב"ד חניכי הישיבות • הרגע שעורר עניין, דומ"ץ בעלזא, הגאון רבי יעקב גרינוולד, פשט את השטריימל במהלך האפייה מחשש חמץ • צפו בתיעוד (חרדים)
תיעוד מפתח ביתו של הגאון הפוסק רבי מרדכי גרוס ועד פתחו של הפוסק הגאון רבי עמרם פריד | הגאון הפוסק רבי שריאל רוזנברג ריכז את שטרי המכירה של אלפי בתי אב | רגעי הקניין של הגוי המיוחס אצל האדמו"ר משבט הלוי (חרדים)
שוקי לרר מגיש תיעוד מרהיב מהיכלם של גדולי הדור בבני ברק בקריאת המגילה אמש בליל פורים בבני ברק | המגיד שיעור הגדול בעולם הגר"א אריאלי עזב את היכל ישיבת 'מיר' וקרא את המגילה בבני ברק • וגם, הרבנים הגאון רבי מרדכי גרוס והאחים הרבנים לבית בן שמעון | תיעוד מליל פורים (חרדים)
המונים פקדו ביום שישי האחרון, את ציונו של ראש הישיבה, הגאון רבי אלעזר מנחם מן שך זצ"ל, הטמון בחלקת ראשי הישיבות בבית העלמין שע"י נציבי ישיבת פוניבז', במלאות 24 שנים להסתלקותו לשמי מרום | בליל ההילולא ערך הפוסק, הגאון רבי מרדכי גרוס, גאב"ד 'חניכי הישיבות' את מעמד ההדלקה המסורתית | את התפילה המרכזית בבוקר יום ההילולא, ערך חתנו, ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן | צפו בתיעוד (חרדים)
עיריית פתח תקווה חנכה מקווה טהרה חדש, והנציחה אותו על שמו מנהיג 'בני תורה', ראש הישיבה הגאון רבי אשר דויטש זצ"ל | במעמד השתתפה הרבנית דויטש שהודתה בהתרגשות, ראש העיר רמי גרינברג והגאב"ד הגר"מ גרוס שאף ערך סיור הלכתי במקווה | תיעוד (חרדים)