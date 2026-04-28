אנשי ה'כולל' גייסו 300 אלף שקל ממיחזור כמיליון בקבוקים

מנהל הכולל מביא בקבוקים למחזורית באלקנה

מי שיעבור בשעות הבוקר ליד 'מכון מאיר' ביישוב אלקנה, עשוי לחשוב לרגע שהגיע לתחנת מחזור אריזות. ערימות של בקבוקי פלסטיק ריקים מסודרות בקפידה. אבל מבט אחד פנימה מגלה תמונה אחרת לגמרי: זהו בית מדרש שוקק, 'כולל בוקר' ייחודי לאנשי גיל הזהב.

הכולל באלקנה, הפועל כחלק מרשת הכוללים "תפארת זקנים", הפך בשנים האחרונות למודל של יצירתיות וחדשנות. ביישוב שבו רבים מדור המייסדים יצאו לגמלאות, החליטו התושבים שלא לשקוע לשגרת גמלאות חדגונית, והקימו יחד כולל בוקר פעיל ותוסס. את השיעורים מוסר הרב יצחק יודייקין, שבאישיותו מאחד סביבו את החברים ומחזיר אותם לימיהם כבחורי ישיבה צעירים. אבל החלק המדהים באמת הוא המודל הכלכלי. כאשר התעוררה שאלת מימון הכולל, העלה חיים מיכאליס מנהל הכולל, רעיון יצירתי: להפוך את מחזור הבקבוקים למנוע הכלכלי, ומאז, כל בקבוקי הפלסטיק של היישוב מוצאים את דרכם אל הכולל. מנתונים שהגיעו ל'כיכר השבת' עולה כי עד היום, במשך כשמונה-תשע שנים, מוחזרו במקום במצטבר כמיליון בקבוקים. כשמחשבים את דמי הפיקדון שעומדים על 30 אגורות לבקבוק, עולה כי סכום בלתי נתפס של כ-300,000 שקלים פשוט "נאסף מהרצפה". הכסף הזה מממן את שכרם של מוסרי השיעורים, אחזקת המקום, כיבוד עשיר ופעילות שמפיחה חיים בקהילה כולה.

מחזור הבקבוק המיליון

חיים מיכאליס, מסביר שמאחורי ערימות הפלסטיק מסתתרת משמעות עמוקה הרבה יותר מכסף. "בהתחלה זה לא היה רציני," הוא מספר, "אבל מהר מאוד הבנו שיש כאן שליחות כפולה. מצד אחד, אנחנו דואגים לסביבה של היישוב, ומצד שני, כל בקבוק כזה הוא עוד דף גמרא, עוד כיבוד ללומדים ועוד שיעור".

הרב מנחם מענדל נחשון נבחר לרבה הראשי של נוף הגליל הרשי גוטמן | 19:39

"המעבר מהעבודה לפנסיה הוא לא פעם מלווה בקושי", מספר מיכאליס. "פתאום יש שקט, והבדידות היא אתגר משמעותי שרבים מתמודדים איתו בלי לדבר עליו. כאן, בין איסוף הבקבוקים ללימוד המשותף, נוצרת קהילה. אנחנו רואים איך הלימוד הזה מחייה את האנשים; הידיעה שיש לך למה לקום בבוקר, שיש חברים שמחכים לך, זה נותן משמעות".

לומדי הכולל

תחת רשת הכוללים 'תפארת זקנים לוי יצחק', המפעילה את הכולל באלקנה, פועלים כ-150 בתי מדרש למבוגרים בכל רחבי הארץ. מטרת הרשת, שהוקמה ביוזמתו של הרבי מליובאוויטש, הוא לדאוג לכך שכל יהודי בגיל השלישי יוכל להקדיש את זמנו ללימוד תורה.

הבדידות שפוגשת את היוצאים לפנסיה היא תופעה שלא רבים מדברים עליה הרשת פועלת למיגור התופעה ו-2000 הפנסיונרים הלומדים בסניפים זוכים למשמעות חברה והווי.