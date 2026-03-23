במעמד נשגב של הוקרה וביצור מוסדות באבוב 45 ביוניאן סיטי, הופיע בהדרו האדמו"ר מבאבוב 45, לצד עוד רבנים דגולים ואישי ציבור מכובדים • אורח הכבוד הרה"ג ר' אלעזר מרדכי סופר אב"ד סאטמר לינדן ורב הקהילה הרה"צ רבי חיים ברוך הלברשטאם חתן האדמו"ר, נשאו מדברותיהם בשגב המעמד • בסיום המעמד התגייס קהל החסידים ברוח נדיבה והרים תרומה הגונה ומרשימה למען ביסוס והרחבת מבצרי התורה והחסידות (חסידים)
בעיצומה של סופת השלגים העזה שפקדה את ארה"ב בשבוע שעבר, נערך הדינר השנתי המפואר לטובת החזקת מתיבתא 'עץ חיים' של חסידות באבוב | המעמד נועד עבור גדולי נגידי החסידות ותומכי מוסדות התורה | את שולחן הכבוד פיאר בנוכחותו האדמו"ר מבאבוב, שהגיע למרות מזג האוויר הסוער כדי לחזק את ידי תומכי המתיבתא| במהלך המסיבה נשא האדמו"ר אמרות קודש ובהמשך עברו הנגידים לפני האדמו"ר להתברך (חסידים)
טרם צאתו לימי מנוחה כמדי שנה בפלורידה, פיאר האדמו"ר מבאבוב את מסיבת הדינר השנתי לטובת החזקת התלמוד תורה המפואר של החסידות המתנוסס לתפארה בבורו פארק • במהלך הדינר נשא האדמו"ר דברות קודש בשבח מחזיקי התורה, וחילק כוסיות לחיים אישיות לנדיבים הדגולים שעמדו לימין המוסדות • צפו בגלריה מהדינר המפואר (חסידים)
קהל מכובד התכנס במוצאי שבת קודש האחרונה למעמד מיוחד לציון חמש עשרה שנים להסתלקותו של הגאון הצדיק רבי נתן געשטטנר זצ"ל, ראש ישיבת 'פנים מאירות' בעל ה"להורות נתן" |האירוע, שנערך לטובת חיזוק והחזקת כולל האברכים 'פנים מאירות', העניק למשתתפים הצצה מחודשת לגדלותו והיקף פועלו של בעל ההילולא | במהלך הערב הושמעו דברי שבח והערכה מרבנים חשובים, אשר העלו על נס את מורשתו של ראש הישיבה זצ"ל והאירו קווים לדמותו הגדולה | המעמד הגיע לשיאו בהקרנת מצגת וידאו מרגשת אשר סקרה את מפעל חייו העצום של הרב המנוח זצ"ל בהפצת תורה ויראה (חרדים)
נגידים ושועי עולם התכנסו לדינר השנתי לטובת 'כולל זכרון חיים' דחסידי באבוב | המעמד התקיים בהיכל בית המדרש הישן של החסידות בבורו פארק, והתאפיין בפשטות יוצאת דופן, כשהדינר התקיים סביב שולחנות ערוכים במיני מגדנות ובכיבוד ברמת הפשטות, לאחר שהנהלת הכולל הפנתה את המשאבים, כדי לתמוך ישירות באברכים, במקום לקיימו כאירוע ראווה מפואר | בשיאו של הערב, זכו הנוכחים להופעתו הכבודה של האדמו"ר מבאבוב, שנשא את המשא המרכזי. בסיום דבריו, העניק הרבי תעודות הוקרה מיוחדות לאברכים היקרים, וברך בחמימות את הנגידים החשובים שהתכנסו במעמד הצנוע (חסידים)
חסידי באבוב 45 המתגוררים במונסי, ולא יוצאים לנפוש בחודשים אלו בהרי הקאנטרי כמנהגם של תושבי בורו פארק ווילאמסבורג, התאספו השבוע למעמד הוד 'קשר אחד', במלאות עשרים שנה להנהגתו הרוממה של האדמו"ר | במהלך הדינר נשמעו דברי נועם מפי המגיד, רבי אברהם מרדכי מלאך, וכן דברות קודש מהאדמו"ר שהרחיב בשגב גדולתם של תומכי ואוהדי תורה ולומדיה | בסיום המעמד עברו כלל החסידים לפני הקודש עם כתבי ההתחייבות, תוך שהאדמו"ר מאציל עליהם ברכות לרוב (חסידים)
רבבות חסידי סאטמר מרחבי ארה"ב, התכנסו בליל שישי האחרון, ליל ל"ג בעומר, למעמד המרכזי לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, בראשות האדמו"ר מסאטמר | המעמד האדיר התקיים באולם הענק 'סטארהאוז', שבפאתי ווילאמסבורג, בשיאו של האירוע הדליק הרבי שלהבת אש קודש בשרביט הכסף | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
האדמו"ר מבאבוב השוהה בימים אלו לנופש בעיירת מונסי, פיאר השבוע את ה'דינר' השנתי לטובת מוסדותיו המתנוססים לתפארה בעיר ומונים מאות תלמידים ותלמידות | במהלך המסיבה נשא האדמו"ר אמרות קודש, ובהמשך חילק בקבוקי בונדוקס ויסקי בורבון, לתורמים הנכבדים (חסידים)
בעיר התורה והחסידות בני ברק, נערך השבוע ה'דינר השנתי', לטובת מוסדות 'פתח הדביר', שבנשיאות הגאון הרב ליאור גלזר | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף, שסירב בתוקף לשבת על כסא מכובד שהוכן לכבודו | צפו בתיעוד (חרדים)
בבורו פארק נערך מעמד הדינר השנתי - 'עץ הגן' לטובת החזקת מתיבתא 'עץ חיים' של החסידות | האדמו"ר מבאבוב פיאר את המסיבה בהשתתפותו הכבודה, ואחר שנשא מאמרותיו בגודל החזקת לומדי תורה, חילק שי לנדיבים את הספה"ק 'נועם אלימלך' העתק מדפוס ראשון הידוע בסגולתו | האדמו"ר ביקש שיפרסו מפה תחת הספרים בעת שחילק את הספרים כדי להיזהר ממשהו של חמץ ויוכלו להשתמש עם הספרים בחג הפסח הבא עלינו לטובה (חסידים)
בחצה"ק באבוב נערך השבוע דינר השנתי לטובת החזקת המוסדות בקרב בני הקהילה בלינדן | האדמו"ר מבאבוב הופיע במעמד, ונשא דברות קודש ברום גדולת החזקת בני תורה | בשנים האחרונות התפתחו עד מאוד הקהילות החסידיות בלינדן, ומאות חסידי באבוב קבעו משכנם בשכונה החדשה (חסידים)