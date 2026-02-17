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בשכונת ברכפלד שבמודיעין עילית, נערכה בבית המדרש קרעטשניף שמחת השבע ברכות המרכזי לרגל שמחת נישואי בת רב הקהילה, הגה"צ רבי זלמן לייב רוזנבוים, בן האדמו"ר מקרעטשניף | בשמחה השתתפו המחותנים הרמים, אישי ציבור לצד בני הקהילה והחסידים, שהתכנסו לחגוג ולשמוח בשמחת בית המלוכה (חסידים)
בימי החנוכה זכו תושבי מודיעין עילית להתרומם להשי"ת בזיץ מרומם שערך בקרבם, המשפיע החסידי הנודע הרה"צ רבי אלימלך בידרמן, שקיפץ על השולחן תוך שהוא מעודד את השירה בעוז ומשזר פתגמין נאים על עבודת החג ועל משמעות התגלות אור הגנוז שבתורה (חסידים)
האדמו"ר המשפיע ממבקשי אמונה, הנוהג לנדוד מדי שבת מעיר לעיר כדי לחזק את רוחם ולעורר לבבות יהודים לאביהם שבשמים ע"י הרעפת טללי תחייה ממיטב אוצרו הטוב, בחר לערוך את השבת הראשונה של שנת תשפ"ו בשכונת ברכפלד במודיעין עילית | במהלך השבת, הוא חיזק את תושבי המקום בדברי אמונה וביטחון, והרעיף עליהם מדברי תורתו - תורת החסידות (חסידים)
טרגדיה קשה במודיעין עילית: בשעה האחרונה מגיעה הבשורה הקשה על הסתלקותה של האישה החשובה מרת חוה ברכה רחל (רוחי) שפירא ע"ה, אשת יבלחט"א הרה"ח ר' שמעון שפירא, מחשובי חסידי ברסלב, בברכפלד, והיא בת 46 בלבד. כאשר היא מותירה אחריה שישה יתומים רכים בביתה (דיין האמת)
ביקור רב רושם ערך הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד קריית ויז'ניץ, בבניין התלמוד תורה דחסידי ויז'ניץ בברכפלד | הביקור החל בשעות הבוקר המוקדמות כשהרב סייר בין התלמידים בסדר לפנות בוקר, ובהמשך התפלל עמם תפילת שחרית, ולאחר מכן התקיימו מעמדי קבלת פנים לכבודו | צפו בתיעוד (חסידים)
ילדי ארגון 'הלמדנים' מברכפלד בניהולו של המחנך ר' יעקב הכט הגיעו להיבחן ולשמוע דברי חיזוק במעונם של ראש הישיבה הגר"ש קנייבסקי והפוסק הגר"ע פריד, לרגל סיום מסכתות תענית וביצה | הרבנים העמידו את התלמידים בכור המבחן, והביעו קורת רוחם כשהילדים שלטו היטב בחומר | מבית הרבנים פנו התלמידים ל'זיץ' חסידי בחורשת יער בליווי כלי זמר (חרדים)