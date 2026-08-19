אתמול (ראשון) הושג ציון דרך משמעותי במסגרת מדיניות האכיפה שמקדם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר: המבנה הבלתי חוקי העשירי אלף נהרס מאז תחילת שנת 2024. ההריסה שהשלימה את המספר בוצעה בשכונת ג'ואריש שברמלה.

על פי הנתונים, מתחילת שנת 2024 ועד היום הוסרו ברחבי הארץ כ-10,000 מבנים בלתי חוקיים, רובם המכריע בנגב. מתוכם, כ-6,000 מבנים נהרסו בשנה האחרונה בלבד. במסגרת פעילות האכיפה המתמשכת הוחזרו למדינת ישראל שטחים נרחבים, שגודלם המצטבר מגיע לשטחן המשולב של תל אביב וגבעתיים.

השר בן גביר הגיע אתמול בשעות הבוקר לאתר ההריסה בשכונת ג'ואריש על מנת לפקח באופן אישי על פעולות האכיפה. בדבריו במקום אמר: "הגענו לציון דרך משמעותי - המבנה הבלתי חוקי ה-10,000 שנהרס מתחילת 2025. רק בשנה האחרונה הרסנו כמעט 6,000 מבנים בלתי חוקיים".

השר הוסיף כי "פעם פחדו להתעסק עם הבנייה הבלתי חוקית, פחדו להתעסק עם משפחות הפשע והעדיפו להפקיר את אדמות המדינה. אבל אני לא ויתרתי ולא אוותר. אני מודיע מכאן לכל העבריינים: נמשיך להרוס כל מבנה בלתי חוקי. הדרך היחידה שלכם למנוע את ההריסה היא להרוס בעצמכם, לפני שטרקטורוני המשילות שלנו יעשו את זה".