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פרטים חדשים על המפץ הגדול ביהדות התורה | מעייריב

תזמון זה עניין של טיימינג: התגובה של "צבע שחור" ליועמ"שית | דרמה מאחורי הקלעים: האם יהדות התורה בדרך לפיצול היסטורי? | מהומת ענק במאה שערים: פשיטה משטרתית הסתיימה במנוסת השוטרים | אין להם קווים אדומים: האדמו"ר מקרלין ורה"י הגר"מ זילבר הותקפו (מעייריב)

19תגובות
מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה
מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה| צילום: פלאש 90 | יהונתן יחזקאל | Doovidl | דוברות המשטרה

תגובה מהירה

פחות מיממה חלפה מאז פורסם כי היועמ"שית גלי בהרב-מיארה הנחתה להגביר את המבצעים היזומים לעמצר עריקים חרדים - ומדינת ישראל קיבלה תגובה מהשטח החרדי - שהוזעק ע"י מערכת צבע שחור לזירת ניסיון מעצר בבת ים.

הזירה הפכה תוך דקות לחגיגות ניצחון של המוחים החרדים על צה"ל, ששוטריו הצבאיים נאלצו לסגת בידיים ריקות תוך הימלטות מהזירה.

צפו ב שלפניכם בהגשת , עם התיעודים, הפרטים והתגובות.

איום חלול או התגשמות החלום הליטאי?

פחות משלושה שבועות לפני שרשימות המועמדים יונחו על שולחן ועדת הבחירות, נדמה שבמפלגות החרדיות שורר שקט תעשייתי מדומה – אבל מתחת לקרחון, הזירה הפוליטית בוערת באש קודרת המאיימת לפרק את החבילה.

המשבר בין השותפות הוותיקות המרכיבות את מםפלגת יהדות התורה - אגודת ישראל החסידית המורכבת מהסיעה המרכזית של גור, שלומי אמונים של פרוש ונציגי בעלזא, ויז'ניץ וצאנז - ו דגל התורה, מגיע לשיאים חדשים של אבסורד.

באגף החסידי של 'אגודת ישראל', המתחים הפנימיים בין הסיעה המרכזית של גור ל'שלומי אמונים' ובעלזא ממשיכים לייצר ניצוצות. ניסיונות אנשי גור להמציא חלופות בדמות מפלגות לווין או לאיים במיזמים כמו מפלגת '' סביב סוגיית הגיוס, אולי לא הפכו לעובדה מוגמרת, אבל בהחלט הצליחו להעלות את לחץ הדם בבני ברק.

השבוע, באחת הערים החרדיות, התקיימה פגישה חשאית שנמשכה שעות ארוכות בהשתתפות יו"ר 'שלומי אמונים' מאיר פרוש, עם מזכ"ל אגודת ישראל, ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט המייצג את של חסידות גור.

במרכז הדיונים עמדה סוגיה אחת שמרעידה את השורות: האיומים הממשיים של 'דגל התורה' לרוץ הפעם לבד, והשאלה הגורלית האם ל'אגודת ישראל' יש בכלל סיכוי אמיתי לעבור את אחוז החסימה בכוחות עצמה – מה שאולי יאלץ לראשונה עשרות אלפי חסידים ואדישים לצאת מהאדישות ולהוכיח פטריוטיות חסידית אמיתית בשטח.

מהדורת מעייריב שלפניכם, מביאה לכם את כל הפרטים, הדרמות, הספקולציות והספינים, הדיווחים והשמועות על הדרמות שמתחוללות מאחורי הקלעים במפלגה החרדית-אשכנזית. צפו במהדורה המלאה.

הקאסבה נדלקה

כששוטרי משטרת ישראל החליטו שזה רעיון מבריק להיכנס לעומק לב-לבו של מבצר ההפגנות במאה שערים, נראה שמישהו שם שכח שמדובר בשכונה שבה המושג "סיור שגרתי" נגמר בדרך כלל בהתקהלות המונים בקצב אש.

השקט המדומה במאה שערים התפוגג ברגע אחד כשכוחות גדולים פשטו על משרדי ארגון שנוי במחלוקת, כזה המקיים מפגשים רגישים בין יהודים לערבים.

רגע אחרי שהציוד החל למצוא את דרכו אל מחוץ למשרדים, האוויר במאה שערים התחמם בקצב מסחרר. המונים מתושבי השכונה לא בזבזו זמן מיותר על שאלות, והתאספו סביב הכוחות במהירות שיא.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם התיעודים והפרטים המלאים.

רבם דקרו, רבם דחפו

נדמה שבמחוזות מסוימים של הקיצוניות הירושלמית, הבושה כבר מזמן הפכה להמלצה בלבד, והפעם הם הצליחו לחצות כל קו אדום אפשרי. שמחה משפחתית הפכה באישון לילה לזירת טרור קהילתי, רק כי מישהו שם החליט שדעותיו של אחד ה הגדולים בדור על חוק הגיוס מצדיקות התנהגות של חיות אדם.

האירוע המזעזע התרחש ברחוב אבינועם ילין בבירה, לשם הגיע האדמו"ר מקרלין להשתתף בשמחת שבע ברכות לנכדו. דקות ספורות לאחר הגעתו, עשרות קנאים התאספו מחוץ למקום והפכו את הרחוב לשדה קוצים.

גם ראש ישיבת זוועיהל - מרא דכולא תלמודא הגאון רבי מיכל זילבר - מגדולי הדור פשוטו כמשמעו - נמלט מהאירוע תוך שרכבו סופג מטר של אשפה וכדאי ביזיון וקצף. צפו במהדורת מעייריב המלאה שלפניכם - עם התיעודים, תגובת האדמו"ר והפרטים המלאים מהאירוע המביש.

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0 תגובות

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11
דגל התורה יודעת רק לאיים. לאים על ביבי, לאיים על בבצ'יק. ברגע האמת - אגודת ישראל ונתניהו ממשיכים ללעוג לליטאים כל הדרך
שלומי גרין
10
חחחחחח עוד תדרוך פתטי ועלוב של ח"כ ליטאי (גפני?) לאיצלה כץ. בסוף כולם יודעים שדגל תחזור כמו שפן לזרועות הבבצ'יק
אלחנן קורן
אין על איצלה. הקול הליטאי הכי שפוי בתקשורת החרדית. ד"ש מהשמאלני שעשה ברית בגיל 7 ימים
מוישי קרמר
מי עשה ברית בגיל 7 ימים?
מה הפשט?
אוי! זה היה קטע חזק... חבל שלא הביאו אותו גם באתר בבלי. שמעתי שאיצלה הכניס לו וגם לדובר הפלג כמו שצריך
שיפי מלול
9
כואב לכם שיש אחדות בעם ישראל?
שמחה שטארק
כואב לנו חוסר האחריות של אגודת ישראל והשתלטנות החסידית כלפי הליטאים
עצב חלש
8
גדולי ישראל הליטאיים תמיד היו אחראיים ופחדו להפרד מהחסידים כדי שלא יפחת הכוח החרדי בכנסת. כך היה וכך יהיה. כל השאר - ספינים לצרכי תעמולת מו"מ על המקומות ברשימה
מירי אברמוביץ'
7
איי איי איי כמה כואב היום המנדט החסר של הפלג הירושלמי...
הוועדה להצלת עולם התורה
המנדט החסר שלכם כואב לנו כמו נופש באוסטריה, כמו גלידה משובחת בשיא הקיץ וכמו רכב ממוזג בבני ברק. לכו אתם והחצי מנדט שלכם ותעזבו אותנו בשקט
ליטאי גאה
מנדט אחד בכנסת שווה כ-36 עד 39 אלף קולות כשרים. המספר המדויק משתנה בכל מערכת בחירות בהתאם לסך כל הקולות הכשרים שניתנו למפלגות שעברו את אחוז החסימה. (ויקיפדיה) תנועת בני תורה גרפה בבחירות המוניציפליות האחרונות כ-20 אלף קולות. קצת יותר מחצי מנדט
נתונים, רבותיי. נתונים
אולי לכם זה כואב. אנחנו מסתדרים יופי בלעדיכם. אתכם אנחנו צריכים במקסימום על תקן הפלנגות המבצעיות להפגנות על מעצר עריקים. אנחנו נמשיך ללמוד - אתם תמשיכו להלחם בכבישים (אגב; זו גם התשובה שלנו לחילונים והדת"ל - תילחמו - אנחנו לומדים להצלחתכם)
שמח וטוב לב
6
אם מישהו לא עובר את אחוז החסימה - זה דגל. תפסיקו עם שכרון החושים מה-6:3 בירושלים. הסיבה לפער הזה היא עשרות אלפים שעזבו את ירושלים לקריית גת, ערד, דימונה ועוד
חסידי גור
5
זוכרים ולא שוכחים - את חוק הגיוס הפילה הקנאות של אחד האדמו"רים באגודת ישראל. את הפצעים אנו מלקקים עד היום. יאללה. רוצו עם הפלג ותחסמו כמה כבישים שאתם רוצים
דירה בהנחה
4
אווחחח איזה הכנה לראש השנה. מחלוקת, שנאת חינם, ושוב מחלוקת. גישמאק עצום
א ל ו ל ! ! !
3
תמשיך להשמיע את האמת בקול רם וברור. אל תירא ואל תיחת
מישהו שמכיר את איצלה
מאיפה אתה מכיר אותו?
בונים בניינים? מה העניינים!
2
סיימת עם המחלוקת בפוניבז' עברת למחלוקת הבאה? אולי תנוח קצת, תלמד משהו, אולי איזה ספר מוסר לכבוד אלול?
אפרת גור
1
לכל המגיבים: לא לדאוג. דגל התורה לא נפרדת מאגודת ישראל. סינדרום האשה המוכה...
מרדכי פישר

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