פחות מיממה חלפה מאז פורסם כי היועמ"שית גלי בהרב-מיארה הנחתה להגביר את המבצעים היזומים לעמצר עריקים חרדים - ומדינת ישראל קיבלה תגובה מהשטח החרדי - שהוזעק ע"י מערכת צבע שחור לזירת ניסיון מעצר בבת ים.

הזירה הפכה תוך דקות לחגיגות ניצחון של המוחים החרדים על צה"ל, ששוטריו הצבאיים נאלצו לסגת בידיים ריקות תוך הימלטות מהזירה.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ, עם התיעודים, הפרטים והתגובות.

איום חלול או התגשמות החלום הליטאי?

פחות משלושה שבועות לפני שרשימות המועמדים יונחו על שולחן ועדת הבחירות, נדמה שבמפלגות החרדיות שורר שקט תעשייתי מדומה – אבל מתחת לקרחון, הזירה הפוליטית בוערת באש קודרת המאיימת לפרק את החבילה.

המשבר בין השותפות הוותיקות המרכיבות את מםפלגת יהדות התורה - אגודת ישראל החסידית המורכבת מהסיעה המרכזית של גור, שלומי אמונים של פרוש ונציגי בעלזא, ויז'ניץ וצאנז - והסיעה הליטאית דגל התורה, מגיע לשיאים חדשים של אבסורד.

באגף החסידי של 'אגודת ישראל', המתחים הפנימיים בין הסיעה המרכזית של גור ל'שלומי אמונים' ובעלזא ממשיכים לייצר ניצוצות. ניסיונות אנשי גור להמציא חלופות בדמות מפלגות לווין או לאיים במיזמים כמו מפלגת 'צבע שחור' סביב סוגיית הגיוס, אולי לא הפכו לעובדה מוגמרת, אבל בהחלט הצליחו להעלות את לחץ הדם בבני ברק.

השבוע, באחת הערים החרדיות, התקיימה פגישה חשאית שנמשכה שעות ארוכות בהשתתפות יו"ר 'שלומי אמונים' מאיר פרוש, עם מזכ"ל אגודת ישראל, ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט המייצג את הסיעה המרכזית של חסידות גור.

במרכז הדיונים עמדה סוגיה אחת שמרעידה את השורות: האיומים הממשיים של 'דגל התורה' לרוץ הפעם לבד, והשאלה הגורלית האם ל'אגודת ישראל' יש בכלל סיכוי אמיתי לעבור את אחוז החסימה בכוחות עצמה – מה שאולי יאלץ לראשונה עשרות אלפי חסידים ואדישים לצאת מהאדישות ולהוכיח פטריוטיות חסידית אמיתית בשטח.

מהדורת מעייריב שלפניכם, מביאה לכם את כל הפרטים, הדרמות, הספקולציות והספינים, הדיווחים והשמועות על הדרמות שמתחוללות מאחורי הקלעים במפלגה החרדית-אשכנזית. צפו במהדורה המלאה.

הקאסבה נדלקה

כששוטרי משטרת ישראל החליטו שזה רעיון מבריק להיכנס לעומק לב-לבו של מבצר ההפגנות במאה שערים, נראה שמישהו שם שכח שמדובר בשכונה שבה המושג "סיור שגרתי" נגמר בדרך כלל בהתקהלות המונים בקצב אש.

השקט המדומה במאה שערים התפוגג ברגע אחד כשכוחות גדולים פשטו על משרדי ארגון שנוי במחלוקת, כזה המקיים מפגשים רגישים בין יהודים לערבים.

רגע אחרי שהציוד החל למצוא את דרכו אל מחוץ למשרדים, האוויר במאה שערים התחמם בקצב מסחרר. המונים מתושבי השכונה לא בזבזו זמן מיותר על שאלות, והתאספו סביב הכוחות במהירות שיא.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם התיעודים והפרטים המלאים.

רבם דקרו, רבם דחפו

נדמה שבמחוזות מסוימים של הקיצוניות הירושלמית, הבושה כבר מזמן הפכה להמלצה בלבד, והפעם הם הצליחו לחצות כל קו אדום אפשרי. שמחה משפחתית הפכה באישון לילה לזירת טרור קהילתי, רק כי מישהו שם החליט שדעותיו של אחד האדמו"רים הגדולים בדור על חוק הגיוס מצדיקות התנהגות של חיות אדם.

האירוע המזעזע התרחש ברחוב אבינועם ילין בבירה, לשם הגיע האדמו"ר מקרלין להשתתף בשמחת שבע ברכות לנכדו. דקות ספורות לאחר הגעתו, עשרות קנאים התאספו מחוץ למקום והפכו את הרחוב לשדה קוצים.

גם ראש ישיבת זוועיהל - מרא דכולא תלמודא הגאון רבי מיכל זילבר - מגדולי הדור פשוטו כמשמעו - נמלט מהאירוע תוך שרכבו סופג מטר של אשפה וכדאי ביזיון וקצף. צפו במהדורת מעייריב המלאה שלפניכם - עם התיעודים, תגובת האדמו"ר והפרטים המלאים מהאירוע המביש.