תזמון זה עניין של טיימינג: התגובה של "צבע שחור" ליועמ"שית | דרמה מאחורי הקלעים: האם יהדות התורה בדרך לפיצול היסטורי? | מהומת ענק במאה שערים: פשיטה משטרתית הסתיימה במנוסת השוטרים | אין להם קווים אדומים: האדמו"ר מקרלין ורה"י הגר"מ זילבר הותקפו (מעייריב)
צפו בתיעוד מצאת ימי החג בחצר הקודש זוועהיל, במרכז החסידות בשכונת 'בית ישראל' בירושלים. בראש השולחן הסב האדמו"ר, כשלימינו מרא דכולא תלמודא, הגאון רבי יחיאל מיכל זילבר, ראש הישיבה, לצד המוני החסידים שכולם היו לבושים בבגדי לבן כמנהג החסידות בראש השנה (חסידים)
ברוב פאר והדר נערכה הבוקר, שמחת הברית מילה לבנו של העסקן הבכיר ר' זאב דרוק, בן הגאון רבי ישראל מאיר דרוק, ראש ישיבות "תפארת ישראל", ונכדו של 'מרא דכולא תלמודא', הגאון רבי מיכל זילבר, ראש ישיבת זוועהיל | בשמחה השתתפו רבנים, ראשי ישיבות, אישי ציבור, בני משפחה וקהל רב, שבאו לשמוח עם המשפחה הנכבדה | בסנדקאות כובד הגרי"מ דרוק |בסעודת המצווה הוגש לציבור מאכלי בשר בעיצומם של תשעת הימים, כנהוג בסעודת מצווה | שוקי לרר הגיע במיוחד מב"ב לירושלים לתעד את השמחה המרגשת (חרדים)