בין בתי האבן העתיקים בסמטאותיה הצרות של שכונת מאה שערים הירושלמית, יצא האדמו"ר מתולדות אהרן בבוקר ערב חג הפסח למעמד שריפת החמץ • הצלם שוקי לרר עקב אחרי עבודת הקודש ומגיש תיעוד מרהיב וספוג באווירת חג • צפו (חסידים)
השחרור של הרב עמרם בלוי והסיבה האמיתית לדחיית גיוסם של בני הישיבות - אחד מזקני קהילת בריסק במאה שערים חושף בשיחה עם ישראל שפירא פרקים לא ידועים ביחסים המורכבים בין מייסד המדינה דוד בן גוריון לבין מנהיגי העדה החרדית (היסטוריה)
שמחה בסמטאות הירושלמיות: בקהילת ברסלב חגגו את שחרורו של האברך הרב שלום אהרן רוט ששהה בכלא הצבאי שלושה חודשים רצופים, יחד עם אסיר מחסידות חב"ד • וגם, מדוע הם לא זכו למענקים כספיים כמו עצורי 'יהוד'? • תיעוד מקבלת הפנים ב'שול' המרכזי (חרדים)
תקרית חריגה אירע אמש במוצאי שבת בעיה"ק ירושלים, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר נקלע לעימות מילולי קשה בעת רכישת ד' מינים בשוק מקומי באזור שכונת 'מאה שערים' | השר שבחר להגיב בחיוך נחלץ על ידי כוחות משטרה מתוגברים (חדשות חרדים)
עשרה קבין של יופי ירדו לעולם, תשעה נטלה ירושלים: זר כי יקלע בימים אלו לעיה"ק ירושלים, בל יהין לפספס ביקור בליבה של שכונת 'מאה שערים' הוותיקה המתמלאת בימים אלו באווירה של קדושה ושמחה לקראת חג הסוכות | סוכות עץ מוקמות מכל עבר על גגות הבתים, במרפסות ובחצרות, נבנים בידי אומן ע"י זקנים ובני תשחורת שעמלים בשמחה על כל קרש ודופן, וברחובות הצרים נשמעים קולות ניסור ודפיקות פטיש | הצלם חיים גולדברג - פלאש 90, מגיש תיעוד מרהיב ממראות ההוד הירושלמיים, שלא תרצו לפספס (חרדים)
שכונת 'מאה שערים' הירושלמית התעטפה באבל וביגון עם צאת השבת, בתי הכנסת בשכונה התמלאו בזקנים ונערים שישבו על הארץ וקוננו על חורבן בית מקדשנו ותפארתנו ע"י קריאת מגילת איכה לאור הנרות | חיים גולדברג תיעד ומגיש גלריה (חרדים)
זר כי יקלע לעיר הקודש ירושלים בערב החג, לא יוכל שלא להתרגש מהחן היהודי של ערב החג, כאשר מכל עבר נראים ילדי חמד, עם הכיפות הירושלמיות, מלאי מרץ אוספים ענפים, ציצים ופרחים לקישוט ביתם - בית המדרש ועוד, כמנהג בתפוצות ישראל | חיים גולדברג יצא לתעד, וחזר עם גלריה מרהיבה (חרדים)
לאחר למעלה משנתיים אחד היעדים המרכזיים ביותר במגזר החרדי, שנמצא במנוסה ממשטרת ירושלים במשך כשנתיים וחצי, נעצר לפני זמן קצר | על פי החשד, הוא היה מעורב בדרדור פח אשפה שפגע באישה ברחוב יחזקאל בירושלים בשנת 2022 – אירוע שהוביל לפציעתה הקשה (חרדים, משטרה)
משטרת ישראל מבקשת את עזרת הציבור באיתור נעדר מבוגר - תושב ירושלים, אשר יצא מביתו ביום ראשון בערב ומאז עד לשעה זו - עבדו עקבותיו | המבוגר הירושלמי יצא מביתו בשכונת מאה שערים ונראה לאחרונה בצומת ׳כיכר השבת׳ (חרדים, משטרה)
הווי השכונה הירושלמית 'מאה שערים' מתכוננת לחג הפסח בדיצה ובחדווה | שיח תושבים ברחובות השכונה תוך כדי הכנות קדחניות, ילדים מקפצים בעליזות, ועוזרים לכל עובר ושב בסחיבת 'קמחא דפסחא' ובניקיונות הבית והחצרות | וגם, תיעוד מרהיב ממאפיית המצות בקריית בעלזא בירושלים, שם נצפו ראשי החסידות עוסקים בלישה ובאפייה מתוך זיעה של מצווה | חיים גולדברג עשה סיבוב ומגיש תיעוד מרהיב (חרדים)
גבר כבן 30, שנחשד בביצוע של עבירות חמורות, נמלט מתושבים אל דירתו בשכונת מאה שערים - שם התבצר | כאשר השוטרים הגיעו למקום, הוא הצית את הדירה ועד שהצליחו לפרוץ פנימה, הוא חולץ במצב קשה ופונה לבית החולים כשהוא מורדם ומונשם (בארץ)
ביום חורפי וגשום, בין בתי האבן הירושלמיות בשכונה העתיקה והוותיקה 'מאה שערים', נצפה אמש (שני) ניצול השואה הרב שמואל גפן מדליק את החנוכייה בערבו של ליל נר השישי בחג החנוכה | הנרות הקטנים המפיצים אור למרחקים, החזירו את ניצול השואה בעת שזימר 'בימים ההם בזמן הזה' שמונים שנה אחורנית, עת שהה במחנות השטן הידועים לשמצה אושוויץ, ומאטהאוזן, ובחסדי ה' ניצל וזכה לראות בנקמה המתוקה לנאצים ימ"ש (חרדים)