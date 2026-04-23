כוחות משטרה ומג"ב ביצעו בשעות האחרונות פעילות אכיפה נרחבת בשכונת מאה שערים בירושלים, במהלכה הוסרו דגלי אש"ף ונוקו עשרות כתובות גרפיטי שרוססו על קירות במרחב השכונה.

בפעילות, שבוצעה על ידי שוטרי תחנת לב הבירה, לוחמי מג"ב, יס"מ ירושלים וגורמי עיריית ירושלים, הוסרו דגלי אש"ף וביטויי התנגדות למדינת ישראל שרוססו על קירות במרחב השכונה החרדית.

על פי הנמסר, הפעילות התבצעה במסגרת מאמצי המשטרה לשמירה על הסדר הציבורי והסרת סממני הסתה מהמרחב הציבורי. הכוחות פעלו בתיאום עם גורמי העירייה, שסייעו בניקוי הכתובות והגרפיטי מהקירות.

עם סיום הפעילות ויציאת הכוחות מהמקום, החלו הפרות סדר מקומיות בשכונה. על פי הדיווחים, הושלכו חפצים ואבנים כלפי כוחות הביטחון שיצאו מהאזור.

במשטרה מסרו כי לא היו נפגעים בקרב הכוחות, ולא נגרם נזק לרכבי המשטרה או לציוד. הכוחות פעלו באופן מקצועי ומבוקר, ולא נדרש להם להשתמש באמצעי אכיפה נוספים.

יצוין כי שכונת מאה שערים, אחת השכונות החרדיות הוותיקות בירושלים, מוכרת בזהותה המיוחדת ובאופיה השמרני.

המשטרה הבהירה כי תמשיך לפעול להסרת סממני הסתה ודגלי ארגוני טרור מהמרחב הציבורי בכל רחבי העיר, במסגרת אחריותה לשמירה על הסדר והביטחון.