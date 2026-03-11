מהחופה במאה שערים להיכל המפואר בגבעת זאב: הדרמה הלילית בחצר תולדות אברהם יצחק בשל מגבלות המלחמה • התנאי של הזמר אהרל'ה סמט והמחווה הנדירה של האדמו"ר מקרלין שאירח את אלפי החסידים ללא תשלום • צפו בתיעוד ענק משמחת נישואי נכדת האדמו"ר (חסידים)
בשל המצב הביטחוני, בחסידות קרלין סטולין פרסמו שורת הנחיות דרמטיות לשינוי סדרי החג בגבעת זאב ובירושלים | בני ירושלים מודרים מגבעת זאב, מעמד ה'לחיים' הופך למבצע בזק של שעתיים בלבד, ואיסור גורף על התקהלויות | כל הפרטים על חג הפורים בצל המצב הביטחוני בחצר הקודש (חסידים)
אחד הנושאים הכי בוערים בשנים האחרונות בציבור החרדי, הוא נושא החזקת מכשיר חכם, במהלך דרשה שנשא האדמו"ר מקרלין בטיש חנוכה, הוא התייחס לנושא בהרחבה והסביר גם מדוע כיום אי אפשר לאסור זאת לחלוטין; "מי שיצעק שזו סכנה – גם לנסוע ברכב זו סכנה, ויש עוד דברים מסוכנים" | דבריו המלאים (חרדים)
קהל רב נטל חלק בשמחת נישואי החתן בן הרה"צ ר' מרדכי אורי אנגלמן, מרבני ראשון לציון, עם הכלה בת הרב יוסף וואלפין | בשמחה בלטה במיוחד השתתפותו של האדמו"ר מקרלין לצד האדמו"רים ממחנובקא בעלזא, וואסלוי, שומרי אמונים, זוטשקא, זקן המשפיעים החסידים הרה"צ רבי אהרן טוסיג, הראשל"צ הגר"ד יוסף, ועוד רבנים מכובדים (חרדים)
התרגשות דקדושה בקרב חסידי קרלין סטולין, למשמע הבשורה כי מורם ורבם האדמו”ר מקרלין סטולין, יערוך את השבת הקרובה - תזריע מצורע, בעיר דטרויט שבמישיגן בארה"ב, לרגל יום ההילולא של דודו הגדול, הרה”ק רבי יעקב חיים מסטולין זצ”ל, אשר מקום מנוחתו בבית העלמין בדטרויט | הערכות חסרת תקדים במקום לקראת הגעת מאות חסידים | כל הפרטים (חסידים)
כפי שדיווחנו השבוע, עשרות פורעים מפגינים קיצוניים משולי המחנה החרדי התקהלו ביום רביעי השבוע והפגינו נגד האדמו"ר מקרלין | אחד החסידים מספר שהאדמו"ר עובר התנכלויות חמורות מצד קבוצת קיצונים, החל מזריקת ביצים, התזת חומרים מסריחים ואלימות פיזית | החסידים נמנעו מתגובה לפי הוראת רבם | כל הפרטים, והשתלשלות ההתקפות, וכמובן זהות התוקפים כאן ב'כיכר' (חסידים)
קבוצת קיצוניים חרדים, הרהיבו עוז בנפשם ותקפו לפני זמן קצר את האדמו"ר מקרלין וחסידיו, בגז מדמיע | האדמו"ר בדיוק יצא משמחת שבע ברכות לנכדו בשכונת גאולה בירושלים | המחאה הסלימה על רקע המגעים בין החסידות לצה"ל | האדמו"ר הנחה את חסידיו לא להגיב (חרדים)